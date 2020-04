Saints Row 5 est toujours en développement

Voici une nouvelle qui va réjouir les joueurs déçus de l'annonce du remaster de Saints Row: The Third.

A new Saints Row game is in development from @DSVolition. The remaster of Saints Row: The Third is being done by Sperasoft. — Saints Row (@SaintsRow) April 10, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si le studiovient d'annoncer la sortie de Saints Row: The Third Remastered pour le 22 mai prochain, certains se demandent ce qu'il advient deBonne nouvelle,par de nombreux joueurs. En effet, c'est lors d'une session de questions-réponses concernantque plusieurs joueurs se sont interrogés concernant le cinquième titre qui avait été annoncé par THQ Nordic et Deep Silver. Un utilisateur a été quelque peu virulent en disant qu'il attendait Saint Row 5 , et non un remaster, ce à quoi le compte de Saints Row a répondu qu'un nouvel opus était toujours en cours de développement.Cependant, cette réponse ne nous indique pas s'il s'agit bien d'un cinquième opus ni sur quelle plateforme ce dernier sera disponible, mais il est fort probable qu'il s'agisse de celui-ci. En attendant plus de détails, nous vous rappelons que Saints Row: The Third Remastered sortira dès ce 22 mai sur PC, Xbox One et PS4.