Saints Row IV Re-Elected offert sur l'Epic Games Store

Saints Row IV gratuit sur l'Epic Games Store

Maintenant, le président, c'est vous ! Les Saints sont passés de la délinquance à la présidence – mais la Terre a été envahie et c'est à vous qu'il incombe de la sauver en utilisant un arsenal de super pouvoirs et d'armes bizarroïdes dans le jeu en monde ouvert le plus barré qui existe.

Comment avoir Saints Row IV Re-Elected gratuitement ?

PC Édition Standard → 3,37 € au lieu de 14,99 €, soit 78 % de réduction.



Depuis maintenant près de quatre ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. Alors que la fin de l'année approche, c'estqui est offert sur la plateforme.Dès ce jeudi 8 décembre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouterà votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez que le gameplay propose une expérience à la GTA-like où le joueur se trouve dans un monde ouvert avec une belle liberté. L'histoire suit celle du troisième opus, alors que le chef des Saints est devenu président des États-Unis.propose une version revue, sortie deux ans après sur les consoles de la génération suivante (PS4 et Xbox One), et bénéficie ici de nombreux packs DLC.Si l'expérience vous a séduite, sachez qu'un reboot de la franchise a été lancé il y a quelques mois, tout simplement nommé Saints Row Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 8 décembre 2022 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour le réclamer.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenairevous le propose sur :