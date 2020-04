Saints Row: The Third : Une version remastérisée prévue pour le 22 mai

À tous les amoureux de Saints Row, mais aussi à tous les nostalgiques, le troisième opus s'offre une version remastérisée et sera disponible dès le mois prochain.

Tout le jeu, remastérisé – Grâce à des graphismes enrichis, à des éclairages améliorés, à des décors retravaillés et à de nouveaux effets visuels, Steelport et les Third Street Saints n'ont jamais été aussi éblouissants.



La ville du vice – Démantelez la mainmise du Syndicat sur les trafics d'armes, le racket et la cybercriminalité. Découvrez les secrets de Steelport, où l'action est partout, pour le meilleur, et souvent pour le pire.



Des armes de destruction jouissive – Vaincre vos ennemis, c'est une chose. Les humilier, c'est encore mieux. Les réacteurs dorsaux, les voitures béliers et les armes de mêlée farfelues sont aussi fous qu'amusants.

Une personnalisation incroyable – Créez les personnages les plus fous jamais vus, entre vedettes sur le retour et ninjas-pirates démasqués. Derrière chaque pécheur, il y a un Saint. Lequel serez-vous ?

Un mode coop absolument génial – Volez en solo ou jouez en ligne avec un ami. Commencez par un saut en parachute, atterrissez dans le pick-up de votre allié et foncez sur une base du Syndicat lourdement défendue. Steelport, c'est encore plus amusant à deux.

Tous les DLC inclus – Les trois packs d'expansion et les plus de 30 DLC de la version originale.

S’apparentant à un GTA-like, mais dans un style beaucoup plus décalé, Saints Row: The Third est sorti il y a 9 ans sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC, et en ce début de mois d'avril,Dans, vous faites partie d'un gang situé dans la ville de Steelport, et tout vous sourit. Reconnue par tous, une fraternité ennemie nommée le Syndicat s’intéresse de très près à votre gang, mais ces derniers n'ont pas que de bonnes intentions... Refusant de céder face à ces malfrats, vous allez devoir mener un combat sans merci, menant votre ville au chaos.proposera aux joueurs des armes remodélisées, mais également des voitures revues et corrigées, ainsi qu'une grande partie de la ville remaniée. Vous l'aurez compris, cette version remastérisée bénéficie d'une révision complète, qui a été réalisée par Sperasoft.De plus, vous retrouverez également, mais aussi les, également dans une nouvelle version. Voici plus en détail le contenu que proposera ce Remastered de Saints Row The Third :Pour rappel, Saints Row: The Third Remastered sur PS4, Xbox One et PC.