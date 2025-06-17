Prime Gaming : 6 jeux offerts, dont Saints Row IV : Re-Elected, à l'occasion du Prime Day 2025

À l'occasion du Prime Day 2025, les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement plusieurs jeux via l'offre Prime Gaming d'Amazon.
Les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter de certains bonus, tous les mois, grâce à la partie Prime Gaming
. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais très bons. De temps en temps, des productions plus connues, voire AAA, sont de la partie.
À l'occasion du Prime Day 2025
, nous avons le droit à plus de cinq jeux, dont plusieurs opus Saints Row.
Les jeux Prime Gaming du Prime Day 2025
Ainsi, en ce qui concerne les titres offerts pour le Prime Day 2025
, nous retrouvons en tête d'affiche Saints Row IV : Re-Elected, Endless Dungeon Definitive Edition ou encore TOEM. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète
:
- Endless Dungeon Definitive Edition (Application Amazon Games)
- Date → 17 juin 2025, à 18h.
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (Code GOG)
- Date → 17 juin 2025, à 18h.
- Saints Row 2 (Code GOG)
- Date → 17 juin 2025, à 18h.
- TOEM (Code GOG)
- Date → 17 juin 2025, à 18h.
- Saints Row IV : Re-Elected (Code GOG)
- Date → 17 juin 2025, à 18h.
- Star Wars: Rebellion (Code GOG
- Date → 17 juin 2025, à 18h.
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming pour le Prime Day 2025 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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