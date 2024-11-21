STALKER 2 X MSI : Tous les objets de la collaboration XXL

MSI est une marque renommée dans l'industrie vidéoludique, et propose à l'occasion de la sortie de STALKER 2 un set d'équipements de grande qualité à l'image du jeu sensation de la fin d'année, STALKER 2.
La société taiwanaise MSI est, depuis de nombreuses années, une entité importante de l'industrie vidéoludique, en proposant de nombreux éléments pour avoir un setup de qualité afin de jouer au mieux. Que ce soit des écrans, des ordinateurs portables ou encore des périphériques, pour ne citer que ces éléments, MSI a su parfaitement devenir une marque de renommée mondiale. Ce n'est donc pas surprenant de la voir collaborer avec le jeu le plus attendu de cette fin d'année, STALKER 2
.
Les détails de la collab MSI X STALKER 2
Ce partenariat n'est une surprise pour personne, puisqu'il avait été annoncé dès le mois de septembre. Il contient plusieurs objets en tout genre, pour permettre à n'importe quel joueur et surtout amoureux de la licence de GSC Game World de pouvoir se faire plaisir. Nous retrouvons :
- La fameuse GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G aux couleurs de STALKER 2 (avec le jeu).
- La manette Force Pro Wireless, également aux couleurs du jeu, et avec un code de téléchargement.
- Le clavier Vigor GK41 qui ne sera pas disponible en France (il faudra passer par Amazon Market Place aux États-Unis, mais le clavier est en QWERTY)
- La souris Clutch GM41 Lightweight Wireless qui n'est également pas disponible en France. Il faudra également passer par le Amazon Market Place pour se la procurer.
Les deux derniers périphériques sont également dotés d'un code de téléchargement pour pouvoir jouer à STALKER 2. Il s'agit à chaque fois de la version de base, sauf pour la carte graphique qui offre la Deluxe.
Côté disponibilité, tout est déjà en ligne, sur le site officiel
. Vous pouvez notamment vous le procurer sur MSI, ou directement depuis Amazon :
Pour le reste, notons que STALKER 2 est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass depuis ce 20 novembre
. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 32,09 € au lieu de 60 €, soit 47 % de réduction.
- Édition Deluxe → 41,99 € au lieu de 80 €, soit 48 % de réduction.
- Édition Ultimate → 49,79 € au lieu de 110 €, soit 55 % de réduction.
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