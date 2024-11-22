STALKER 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 novembre 2024 à 16h17
Le Steam Deck, qui est la dernière console de Valve, est très en vogue depuis sa sortie. Mais peut-elle faire tourner STALKER 2 ? Nous vous apportons la réponse.
STALKER 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?
Avec la sortie de STALKER 2 (STALKER 2: Heart of Chornobyl de son nom complet), qui remonte au 20 novembre 2024, de nombreux joueurs et joueuses se posent de multiples questions, plus ou moins évidentes, à propos des possibilités du jeu de survie et FPS de GSC Game World. De ce fait, certaines personnes de la communauté se demandent si STALKER 2 est compatible avec le Steam Deck, et si oui, de quelle manière.

Est-il possible de jouer à STALKER 2 sur le Steam Deck ?

Dans les faits, oui, STALKER 2 est compatible avec le Steam Deck. Cela signifie que vous pouvez tout à fait y jouer sur la dernière console de Valve, que vous soyez en déplacement ou non. À ce propos, soulignons le fait qu'aucune information concernant la compatibilité du jeu avec le Steam Deck n'est, pour le moment, disponible sur la page Steam du jeu. 

Cependant, d'après les différents retours, STALKER 2 souffre de beaucoup de problèmes sur le Steam Deck. À l'heure où nous écrivons ces lignes, et selon Steam Deck Gaming, les commandes ne répondent pas sur la dernière console de Valve. De plus, le titre souffre de chutes de framerate importantes et aurait, entre autres, du mal à dépasser les 30 FPS.

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Comme dit précédemment, la vérification de STALKER 2 avec le Steam Deck pourrait arriver dans les prochains jours, voire semaines, afin que les joueurs et les joueuses puissent savoir s'ils peuvent le lancer sur la console de Valve tout en profitant d'une expérience de qualité.
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Pour conclure, rappelons que STALKER 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le titre de GSC Game World est également disponible dans le catalogue du Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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