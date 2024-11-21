STALKER 2 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances ?

De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay dans STALKER 2. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du FPS, sur PC et console.

STALKER 2, les meilleurs settings et paramètres

Graphismes

Qualité générale → Intermédiaire (ou Élevée, il semblerait que l'incidence sur les FPS ne soit pas si important)

→ Intermédiaire (ou Élevée, il semblerait que l'incidence sur les FPS ne soit pas si important) Qualité des objets → Laissez par défaut partoutPost-traitement → Intermédiaire

→ Laissez par défaut partoutPost-traitement → Intermédiaire Anticrénelage → Intermédiaire

→ Intermédiaire Qualité du flou cinétique → Faible

→ Faible Intensité du flou cinétique → Selon votre souhait, le mettre à 0 le désactive)

→ Selon votre souhait, le mettre à 0 le désactive) Profondeur de champ → Intermédiaire

→ Intermédiaire Puits de lumière → Désactivé

→ Désactivé Netteté → 20 %Méthode de mise à l'échelle → DLSS

→ 20 %Méthode de mise à l'échelle → DLSS Qualité de mise à l'échelle → Qualité ou DLAA

→ Qualité ou DLAA FSR 3 Frame Generation → Activé si vous n'avez pas le DLSS

→ Activé si vous n'avez pas le DLSS Qualité des ombres → Faible

→ Faible Éclairage général → Intermédiaire

→ Intermédiaire Reflets → Intermédiaire

→ Intermédiaire Nuages → Intermédiaire

→ Intermédiaire Brouillard → Intermédiaire

→ Intermédiaire Ciel → Intermédiaire

→ Intermédiaire Qualité des feuillages → Intermédiaire

→ Intermédiaire Distance d'affichage de l'environnement → Intermédiaire / Élevé







Affichage

Mode Écran → Plein écran (avec ou sans bordure)

→ Plein écran (avec ou sans bordure) Champ de vision → 90 (plus vous l'augmenterez, plus vous perdrez en FPS)

→ 90 (plus vous l'augmenterez, plus vous perdrez en FPS) V-Sync → Activé

→ Activé Fréquence d'image → En fonction de votre écran

→ En fonction de votre écran Mode à faible latence NVIDIA Refelx → Activé

est un FPS post-apocalyptique en monde ouvert, doté d'une carte relativement grande et poussée, tout du moins à certains endroits. C'est donc sans surprise que les joueurs cherchent à obtenir less, sans pour autant trop perdre en qualité au niveau des textures et du détail puisque l'optimisation n'est pas forcément le point fort du titre, lors de la sortie. Pour gagner quelques FPS et être plus performant, comme souvent, des modifications sont nécessaires dans. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications surpour avoir unedu jeu.Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements (pour ne pas dire aucun) à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.Rendez-vous dans les, donc, et allez dans l'onglet « Graphismes ». Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pourNaturellement, chacun possède un ressenti différent, et il se peut que ces paramètres ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à modifier par vous-même pour trouver le juste milieu entre performance de la machine et confort de jeu. Vous pouvez, de toute façon, remettre les paramètres par défaut à tout moment, en cliquant sur l'onglet en bas de l'écran. Gardez tout de même à l'esprit qu'il reste difficile d'avoir plus de 120 FPS dans STALKER 2 en ayant tous les paramètres à fond.