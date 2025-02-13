STALKER 2 publie la mise à jour 1.2 avec plus de 1 700 correctifs

STALKER 2 : MàJ 2.0.5 du 10 septembre 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 2.0.5, déployée ce 10 septembre 2026 sur STALKER 2.
Patch 1.2 de STALKER 2
Partie Technique
IA
- Correction d'un bug empêchant les PNJ d'A-Life d'approcher correctement les cadavres. Ils peuvent désormais ramasser le meilleur butin et les meilleures armes sur eux et changer pour des armes plus puissantes.
- Amélioration du comportement des PNJ lors du pillage des cadavres.
- Correction d'un problème où les PNJ pouvaient récupérer des gilets pare-balles et des casques sur les cadavres.
- Correction d'un problème où les PNJ ne pouvaient pas piller les cadavres des membres d'une autre faction.
- Précision de tir des PNJ
- Reconfiguration de la dispersion des balles pour toutes les distances et toutes les armes.
- Ajout d'une randomisation des tirs précis dans les rafales.
- Réduction de la pénétration des balles de certaines armes des PNJ à travers les murs.
- Amélioration de l'infiltration
- Correction d'un problème où, après une attaque au corps à corps, le PNJ pouvait se retrouver derrière le joueur.
- Ajustement du temps d'identification du personnage du joueur par les PNJ.
- Correction d'un problème où les PNJ à l'emplacement Malachite pouvaient détecter les joueurs à longue distance et à travers les objets.
- Comportement amélioré des mutants en combat
- Correction d'un problème où l'IA ne contournait pas correctement les obstacles et pouvait rester bloquée lors des combats scriptés.
- Correction d'un problème où les mutants sauteurs pouvaient rester bloqués en l'air dans certaines conditions.
- Correction de la capacité du Contrôleur, qui ne fonctionnait pas à travers les grilles.
- Correction d'un problème où certains mutants ne pouvaient pas attaquer dans certaines positions.
- Correction d'un problème où la Chimère pouvait sauter à travers des objets.
- Correction d'un problème où la Chimère ne réalisait pas son attaque sautée.
- Correction d'un problème où les invocations du Cerf pouvaient apparaître dans le champ de vision du joueur.
- Correction d'un problème où le Poltergeist pouvait activer une anomalie et subir des dégâts de celle-ci.
- Correction d'un problème où les mutants capables de sauter couraient autour du joueur sur une surface surélevée et inaccessible.
- Correction d'un problème où le Pseudochien ne pouvait pas invoquer d'illusions en battant en retraite.
- Ajout de la capacité rugissement pour le Contrôleur.
- Correction d'un problème où les PNJ d'A-Life ne soignaient pas leurs alliés blessés.
- Correction d'un problème où A-Life pouvait faire apparaître des cadavres près du joueur.
- Correction d'un problème qui pouvait permettre aux PNJ d'A-Life d'accéder à des zones de quête.
- Correction de l'absence de certains personnages pouvant bloquer la progression de la quête principale.
- Correction d'un problème où les militaires d'A-Life pouvaient apparaître indéfiniment près du Village des Novices.
- Correction du blocage d'un PNJ garde dans une porte à l'emplacement Skadovsk.
- Correction d'un problème où trop de rats apparaissaient dans leur tanière.
- Correction d'un problème où un PNJ pouvait rester bloqué après le chargement d'une sauvegarde faite juste après une Emission.
- Correction d'un problème où les armes saisies par la capacité du Burer disparaissaient.
- Correction d'un problème d'animations des PNJ en montant des escaliers avec une arme en main.
- Amélioration des animations pour certains mutants.
- Correction d'un problème où le joueur subissait des dégâts près d'un PNJ en cours de zombification.
- Correction d'un problème où un PNJ pouvait rester coincé dans une porte après une émission et bloquer le passage du joueur.
- Correction d'un problème où tirer sur les membres d'un mutant pouvait les étirer de manière anormale.
- Correction de l'utilisation de la position de tir au fusil lorsque les PNJ tenaient un pistolet.
- Correction d'un problème où des PNJ pouvaient apparaître devant le joueur à l'emplacement Sphere.
- Correction des animations répétitives de couverture des PNJ.
- Correction d'un problème où les PNJ ennemis ne réagissaient pas aux balles volantes.
- Amélioration des combats en monde ouvert avec le Pseudogéant près du Campus Scientifique Abandonné à Prypiat.
- Correction d'un problème où un PNJ avec un casque fermé pouvait manger, fumer et boire à travers son casque.
- Correction d'un problème où certaines animations de mort par anomalie pouvaient être manquantes pour certains mutants.
- Correction d'un problème où Lex Legend et son groupe ne pouvaient pas retourner sur le lieu de quête après une Emission.
- Correction d'un problème rendant difficile le déplacement des rats dans les endroits étroits.
- Correction d'un problème où le Burer pouvait arracher une arme de quête des mains du joueur.
- Correction d'un problème où un PNJ pouvait commencer à chercher un ennemi après avoir simplement averti un joueur de ranger son arme.
- Réduction du taux d'apparition des Suceurs de Sang avant la mission Derrière les Sept Sceaux.
- Correction d'un problème où un PNJ pouvait bloquer une porte dans le camp des Silencieux après un combat.
- Et plus de 70 autres corrections.
Équilibrage
- Réduction de l'effet anti-radiation de l'artefact Eau Étrange.
- Correction d'un problème où une grenade pouvait infliger des dégâts au Burer même avec son bouclier actif.
- Désormais, les PNJ ont besoin de moins de tirs pour tuer les invocations du Pseudochien.
- Augmentation de la fréquence de l'attaque sautée du mutant Chien Aveugle.
- Rééquilibrage des pistolets et des silencieux.
- Réduction du taux d'apparition des PNJ en exosquelettes.
- Reconfiguration de la distribution des armures chez les PNJ :
- Augmentation des chances d'apparition des armures bas et milieu de gamme.
- Réduction des chances d'apparition des armures haut de gamme.
- Augmentation des dégâts de radiation en fonction du niveau d'accumulation de radiation.
- Réduction des chances que les PNJ apparaissent avec des armes de haut niveau en début de partie.
- Ajout de la possibilité de commercialiser avec plus de PNJ dans les Hubs.
- Ajustements économiques pour les missions répétables du Barman en difficulté Vétéran.
- D'autres ajustements mineurs ont été effectués.
Optimisation et corrections de crashs
- Correction des baisses de FPS.
- Amélioration des performances en désactivant la reconstruction des maillages de navigation pour plusieurs objets.
- Correction de plus de 100 crashs EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION et autres erreurs, y compris certaines fuites de mémoire mineures.
- Correction du décalage d'entrée lors de l'activation de VSync avec FidelityFX Frame Interpolation activé.
- Ajout d'un verrouillage du taux de rafraîchissement lors de l'affichage des menus de pause et de chargement.
- Et diverses autres optimisations.
Sous le capot
- La lampe torche du joueur projette désormais des ombres sur les objets.
- Correction d'un problème où les relations avec les PNJ ne changeaient pas correctement.
- Renommage de certains types de munitions.
- Correction d'un problème où le jeu pouvait geler de manière inattendue pendant les dialogues.
- Correction des échecs de logique de quête dus à la mort de PNJ.
- Amélioration des transitions entre les cinématiques et le gameplay.
- Correction d'un problème général où la logique de mission pouvait être brisée si le joueur donnait un objet à un PNJ via une option de dialogue.
- Correction d'un problème où les dialogues avec les PNJ se fermaient après être sortis du menu de Commerce/Améliorations.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait être téléporté en dehors de la zone jouable.
- Ajout d'une logique d'assistance à la visée personnalisée pour les cibles invisibles sur toutes les manettes compatibles.
- Correction d'un problème où les sauvegardes de secours pouvaient manquer après la perte des fichiers de sauvegarde du jeu.
- Correction des glitches d'animation des PNJ lorsqu'ils fument.
- Correction d'un problème où les PNJ pouvaient se téléporter en dehors de la zone jouable.
- Correction d'un problème d'accomplissement de succès pour avoir discrètement nettoyé une tanière.
- Correction d'un problème où les sauvegardes de jeu devenaient corrompues après la suppression des sauvegardes locales et l'échec de la synchronisation cloud.
- Affinement du modèle du PDA dans les environnements peu éclairés.
- Plus de 100 autres améliorations ont été apportées.
La Zone
Objets interactifs et expérience de la Zone
- Amélioration du level design pour les portes interactives dans les zones Territoire Sauvage et Rostok.
- Affinement des textures pour les boîtes médicales destructibles.
- Ajout d'une icône manquante indiquant l'état endommagé des armes récupérées sur les PNJ.
- Correction d'un problème où les archi-artefacts pouvaient réapparaître après la mise à jour du rang du joueur.
- Rééquilibrage du butin pour la cache près du Laboratoire Hydrodynamique.
- Correction d'un problème où certains modèles d'artefacts étaient surexposés.
- Correction d'un problème où les anomalies Brûleurs pouvaient endommager un joueur même en état déchargé.
- Correction d'un problème où l'artefact Bouilloire Étrange appliquait un effet PSI permanent au lieu d'un effet temporaire.
- Correction d'un problème où les cadavres restaient figés en position A pendant plusieurs secondes lors de la mission Pensées Illusoires.
- Correction d'un problème où la première planche en bois destructible se cassait toujours sans effets visuels.
- Correction d'un problème où la porte du tunnel de la Forteresse Rouge se refermait après avoir utilisé une clé dans la mission Simple Affaire.
- Correction d'un problème où les faux artefacts PSI ne disparaissaient pas après un chargement de sauvegarde.
- Amélioration des mécaniques de saut latéral pour les artefacts.
- Correction d'un problème où l'anomalie Vortex pouvait endommager le joueur dans la région de la station Yaniv.
- Plus de 30 autres corrections ont été apportées.
Équipement du joueur et état du personnage
- Correction d'un problème où les mains du personnage étaient mal positionnées après un déplacement forcé par une anomalie d'expulsion pendant l'examen d'artefacts.
- Correction de la possibilité de déverrouiller des portes verrouillées avec des grenades.
- Correction de la consommation de grenades lorsqu'un joueur changeait d'arme immédiatement après un lancer.
- Correction d'un problème où les grenades disparaissaient lorsqu'elles étaient lancées aux pieds du joueur.
- Ajout d'une animation de parkour en position accroupie.
- Correction des dégâts résiduels subis par le joueur après avoir quitté une anomalie de lames tranchantes.
- Ajout d'animations de mort des PNJ causées par les anomalies.
- Correction d'un problème où les mouvements automatiques d'inclinaison et de levée d'arme étaient déclenchés par de petits arbres et buissons.
- Correction d'un problème où le personnage ne réalisait pas toujours ses mouvements d'inclinaison automatique sur les obstacles.
- Amélioration de la synchronisation des bruits de pas des PNJ.
- Correction d'un problème où le remapping des touches de déplacement empêchait le joueur de grimper à une échelle.
- Correction d'un problème où l'effet PSI ne disparaissait pas après avoir quitté une zone de dégâts PSI.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait devenir immortel en cours de jeu.
- Correction d'un problème où les cadavres des PNJ tombés pouvaient entrer en collision avec les objets environnants.
- Correction de la possibilité de sauter l'animation de rechargement.
- Ajout d'une option d'annulation pour l'animation de rechargement des armes avec lance-grenade intégré.
- Ajustement de l'accélération du joueur après un sprint depuis l'arrêt.
- Correction d'un problème où les fantômes pouvaient tuer des PNJ avec une grenade.
- Réduction du nombre d'emplacements d'artefacts disponibles par défaut pour la combinaison X7.
- Correction d'un problème où les emplacements d'amélioration du Bulwark Exosuit étaient mélangés.
- Correction des incohérences dans l'arbre d'amélioration du masque à gaz PA-7.
- Rééquilibrage des améliorations disponibles pour l'armure PSZ-5D Universal Protection.
- Avec plus de 50 corrections supplémentaires.
Guidage du joueur et paramètres du jeu
- Correction des info-bulles de carte ne contenant pas de descriptions de région.
- Correction du zoom de carte depuis la manette.
- Correction de la présence d'un effet d'assombrissement dans l'inventaire et le sélecteur d'objets.
- Correction d'un problème où les techniciens ne montraient pas les améliorations déjà installées.
- Correction de la visibilité du compteur de munitions sur l'ATH.
- Correction de l'affichage du mode de tir du lance-grenade sous canon dans l'inventaire.
- Correction d'un problème où aucune notification n'apparaissait sur l'ATH lors de la découverte d'une nouvelle cache.
- Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas glisser-déposer des objets dans les fenêtres de butin ou de cache avec une manette.
- Ajout d'effets d'illumination Razer Chroma et d'effets haptiques Razer Sensa pour les périphériques compatibles.
- Amélioration de l'interface utilisateur dans le menu d'amélioration.
Régions et Lieux
- Correction de plusieurs problèmes où le joueur pouvait rester bloqué dans le Laboratoire X-17.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être bloqués dans la zone de la Tour de Refroidissement.
- Correction d'un problème où les PNJ pouvaient atteindre un réservoir en feu à l'emplacement Sphere et mourir à l'intérieur.
- Ajout d'anomalies de téléportation dans les zones Ancienne Péniche et Hameau de Pêcheurs.
- Correction d'un problème où un marqueur d'abri apparaissait sur un bâtiment inaccessible si une émission était déclenchée dans la zone de la Forêt Rouge.
- Suppression de plusieurs générateurs d'artefacts et anomalies invalides.
- Correction de problèmes liés au système météo après avoir quitté la région de Pripyat.
- Amélioration visuelle de plusieurs lieux et régions.
- Optimisation du level design et du terrain dans plusieurs zones.
- Ajustement du placement du feuillage dans plusieurs régions.
- Amélioration de l'éclairage dans plusieurs emplacements.
- Ajustement des collisions pour plusieurs objets dans différentes zones.
- Correction d'un problème où le feuillage apparaissait de manière visible après le chargement d'une sauvegarde.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait quitter la zone jouable entre les régions Cordon et Zaton.
- Correction d'un problème où les soldats Monolithiens pouvaient apparaître dans une zone sécurisée à Zalissya.
- Réajustement des positions des anomalies dans la zone de la Station de Traitement des Déchets.
- Correction d'un problème où certains objectifs de mission ne se chargeaient pas correctement à distance.
- Mise à jour du contenu des caches dans la région de Cordon.
- Ajout d'un spawn d'artefacts dans le champ électromagnétique du Datacenter de la SIIRCA.
- Correction d'un problème où les effets sonores des canards étaient manquants.
- Amélioration de l'apparence des matériaux de verre et de stuc dans le monde ouvert.
- Au total, plus de 450 améliorations ont été apportées dans cette section.
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