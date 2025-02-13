STALKER 2 publie la mise à jour 1.2 avec plus de 1 700 correctifs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 février 2025 à 18h41
GSC Game World vient de publier une nouvelle mise à jour pour STALKER 2, comprenant plus de 1 700 correctifs.
STALKER 2 publie la mise à jour 1.2 avec plus de 1 700 correctifs
STALKER 2 est, sans contestation, l'un des meilleurs jeux de l'année 2024, bien qu'il souffre de nombreux problèmes. Les développeurs travaillent donc depuis pour corriger le tout et améliorer drastiquement l'expérience. Cela passera par des mises à jour régulières et conséquentes. Une nouvelle vient d'être publiée, la version 1.2.

Celle-ci va permettre de corriger ou d'améliorer plus de 1 700 points, tout en se focalisant sur des choses essentielles.

Détails de la mise à jour 1.2 de STALKER 2

Nous n'avons pas encore de contenu évidemment, mais cette mise à jour fera du bien à STALKER 2. De nombreux problèmes liés aux PNJ sont corrigés et ces derniers sont même améliorés, puisqu'ils peuvent par exemple looter les corps, la compatibilité des manettes est mieux gérée, tandis que la précision en tir de l'IA est revue.

Mais pour faire simple, vous pouvez consulter une partie du patch notes ci-dessous. La mise à jour est d'ores et déjà disponible au téléchargement.

Patch 1.2 de STALKER 2

Partie Technique

IA

  • Correction d'un bug empêchant les PNJ d'A-Life d'approcher correctement les cadavres. Ils peuvent désormais ramasser le meilleur butin et les meilleures armes sur eux et changer pour des armes plus puissantes.
  • Amélioration du comportement des PNJ lors du pillage des cadavres.
  • Correction d'un problème où les PNJ pouvaient récupérer des gilets pare-balles et des casques sur les cadavres.
  • Correction d'un problème où les PNJ ne pouvaient pas piller les cadavres des membres d'une autre faction.
  • Précision de tir des PNJ
  • Reconfiguration de la dispersion des balles pour toutes les distances et toutes les armes.
  • Ajout d'une randomisation des tirs précis dans les rafales.
  • Réduction de la pénétration des balles de certaines armes des PNJ à travers les murs.
  • Amélioration de l'infiltration
  • Correction d'un problème où, après une attaque au corps à corps, le PNJ pouvait se retrouver derrière le joueur.
  • Ajustement du temps d'identification du personnage du joueur par les PNJ.
  • Correction d'un problème où les PNJ à l'emplacement Malachite pouvaient détecter les joueurs à longue distance et à travers les objets.
  • Comportement amélioré des mutants en combat
  • Correction d'un problème où l'IA ne contournait pas correctement les obstacles et pouvait rester bloquée lors des combats scriptés.
  • Correction d'un problème où les mutants sauteurs pouvaient rester bloqués en l'air dans certaines conditions.
  • Correction de la capacité du Contrôleur, qui ne fonctionnait pas à travers les grilles.
  • Correction d'un problème où certains mutants ne pouvaient pas attaquer dans certaines positions.
  • Correction d'un problème où la Chimère pouvait sauter à travers des objets.
  • Correction d'un problème où la Chimère ne réalisait pas son attaque sautée.
  • Correction d'un problème où les invocations du Cerf pouvaient apparaître dans le champ de vision du joueur.
  • Correction d'un problème où le Poltergeist pouvait activer une anomalie et subir des dégâts de celle-ci.
  • Correction d'un problème où les mutants capables de sauter couraient autour du joueur sur une surface surélevée et inaccessible.
  • Correction d'un problème où le Pseudochien ne pouvait pas invoquer d'illusions en battant en retraite.
  • Ajout de la capacité rugissement pour le Contrôleur.
  • Correction d'un problème où les PNJ d'A-Life ne soignaient pas leurs alliés blessés.
  • Correction d'un problème où A-Life pouvait faire apparaître des cadavres près du joueur.
  • Correction d'un problème qui pouvait permettre aux PNJ d'A-Life d'accéder à des zones de quête.
  • Correction de l'absence de certains personnages pouvant bloquer la progression de la quête principale.
  • Correction d'un problème où les militaires d'A-Life pouvaient apparaître indéfiniment près du Village des Novices.
  • Correction du blocage d'un PNJ garde dans une porte à l'emplacement Skadovsk.
  • Correction d'un problème où trop de rats apparaissaient dans leur tanière.
  • Correction d'un problème où un PNJ pouvait rester bloqué après le chargement d'une sauvegarde faite juste après une Emission.
  • Correction d'un problème où les armes saisies par la capacité du Burer disparaissaient.
  • Correction d'un problème d'animations des PNJ en montant des escaliers avec une arme en main.
  • Amélioration des animations pour certains mutants.
  • Correction d'un problème où le joueur subissait des dégâts près d'un PNJ en cours de zombification.
  • Correction d'un problème où un PNJ pouvait rester coincé dans une porte après une émission et bloquer le passage du joueur.
  • Correction d'un problème où tirer sur les membres d'un mutant pouvait les étirer de manière anormale.
  • Correction de l'utilisation de la position de tir au fusil lorsque les PNJ tenaient un pistolet.
  • Correction d'un problème où des PNJ pouvaient apparaître devant le joueur à l'emplacement Sphere.
  • Correction des animations répétitives de couverture des PNJ.
  • Correction d'un problème où les PNJ ennemis ne réagissaient pas aux balles volantes.
  • Amélioration des combats en monde ouvert avec le Pseudogéant près du Campus Scientifique Abandonné à Prypiat.
  • Correction d'un problème où un PNJ avec un casque fermé pouvait manger, fumer et boire à travers son casque.
  • Correction d'un problème où certaines animations de mort par anomalie pouvaient être manquantes pour certains mutants.
  • Correction d'un problème où Lex Legend et son groupe ne pouvaient pas retourner sur le lieu de quête après une Emission.
  • Correction d'un problème rendant difficile le déplacement des rats dans les endroits étroits.
  • Correction d'un problème où le Burer pouvait arracher une arme de quête des mains du joueur.
  • Correction d'un problème où un PNJ pouvait commencer à chercher un ennemi après avoir simplement averti un joueur de ranger son arme.
  • Réduction du taux d'apparition des Suceurs de Sang avant la mission Derrière les Sept Sceaux.
  • Correction d'un problème où un PNJ pouvait bloquer une porte dans le camp des Silencieux après un combat.
  • Et plus de 70 autres corrections.

Équilibrage

  • Réduction de l'effet anti-radiation de l'artefact Eau Étrange.
  • Correction d'un problème où une grenade pouvait infliger des dégâts au Burer même avec son bouclier actif.
  • Désormais, les PNJ ont besoin de moins de tirs pour tuer les invocations du Pseudochien.
  • Augmentation de la fréquence de l'attaque sautée du mutant Chien Aveugle.
  • Rééquilibrage des pistolets et des silencieux.
  • Réduction du taux d'apparition des PNJ en exosquelettes.
  • Reconfiguration de la distribution des armures chez les PNJ :
  • Augmentation des chances d'apparition des armures bas et milieu de gamme.
  • Réduction des chances d'apparition des armures haut de gamme.
  • Augmentation des dégâts de radiation en fonction du niveau d'accumulation de radiation.
  • Réduction des chances que les PNJ apparaissent avec des armes de haut niveau en début de partie.
  • Ajout de la possibilité de commercialiser avec plus de PNJ dans les Hubs.
  • Ajustements économiques pour les missions répétables du Barman en difficulté Vétéran.
  • D'autres ajustements mineurs ont été effectués.

Optimisation et corrections de crashs

  • Correction des baisses de FPS.
  • Amélioration des performances en désactivant la reconstruction des maillages de navigation pour plusieurs objets.
  • Correction de plus de 100 crashs EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION et autres erreurs, y compris certaines fuites de mémoire mineures.
  • Correction du décalage d'entrée lors de l'activation de VSync avec FidelityFX Frame Interpolation activé.
  • Ajout d'un verrouillage du taux de rafraîchissement lors de l'affichage des menus de pause et de chargement.
  • Et diverses autres optimisations.

Sous le capot

  • La lampe torche du joueur projette désormais des ombres sur les objets.
  • Correction d'un problème où les relations avec les PNJ ne changeaient pas correctement.
  • Renommage de certains types de munitions.
  • Correction d'un problème où le jeu pouvait geler de manière inattendue pendant les dialogues.
  • Correction des échecs de logique de quête dus à la mort de PNJ.
  • Amélioration des transitions entre les cinématiques et le gameplay.
  • Correction d'un problème général où la logique de mission pouvait être brisée si le joueur donnait un objet à un PNJ via une option de dialogue.
  • Correction d'un problème où les dialogues avec les PNJ se fermaient après être sortis du menu de Commerce/Améliorations.
  • Correction d'un problème où le joueur pouvait être téléporté en dehors de la zone jouable.
  • Ajout d'une logique d'assistance à la visée personnalisée pour les cibles invisibles sur toutes les manettes compatibles.
  • Correction d'un problème où les sauvegardes de secours pouvaient manquer après la perte des fichiers de sauvegarde du jeu.
  • Correction des glitches d'animation des PNJ lorsqu'ils fument.
  • Correction d'un problème où les PNJ pouvaient se téléporter en dehors de la zone jouable.
  • Correction d'un problème d'accomplissement de succès pour avoir discrètement nettoyé une tanière.
  • Correction d'un problème où les sauvegardes de jeu devenaient corrompues après la suppression des sauvegardes locales et l'échec de la synchronisation cloud.
  • Affinement du modèle du PDA dans les environnements peu éclairés.
  • Plus de 100 autres améliorations ont été apportées.

La Zone

Objets interactifs et expérience de la Zone

  • Amélioration du level design pour les portes interactives dans les zones Territoire Sauvage et Rostok.
  • Affinement des textures pour les boîtes médicales destructibles.
  • Ajout d'une icône manquante indiquant l'état endommagé des armes récupérées sur les PNJ.
  • Correction d'un problème où les archi-artefacts pouvaient réapparaître après la mise à jour du rang du joueur.
  • Rééquilibrage du butin pour la cache près du Laboratoire Hydrodynamique.
  • Correction d'un problème où certains modèles d'artefacts étaient surexposés.
  • Correction d'un problème où les anomalies Brûleurs pouvaient endommager un joueur même en état déchargé.
  • Correction d'un problème où l'artefact Bouilloire Étrange appliquait un effet PSI permanent au lieu d'un effet temporaire.
  • Correction d'un problème où les cadavres restaient figés en position A pendant plusieurs secondes lors de la mission Pensées Illusoires.
  • Correction d'un problème où la première planche en bois destructible se cassait toujours sans effets visuels.
  • Correction d'un problème où la porte du tunnel de la Forteresse Rouge se refermait après avoir utilisé une clé dans la mission Simple Affaire.
  • Correction d'un problème où les faux artefacts PSI ne disparaissaient pas après un chargement de sauvegarde.
  • Amélioration des mécaniques de saut latéral pour les artefacts.
  • Correction d'un problème où l'anomalie Vortex pouvait endommager le joueur dans la région de la station Yaniv.
  • Plus de 30 autres corrections ont été apportées.

Équipement du joueur et état du personnage

  • Correction d'un problème où les mains du personnage étaient mal positionnées après un déplacement forcé par une anomalie d'expulsion pendant l'examen d'artefacts.
  • Correction de la possibilité de déverrouiller des portes verrouillées avec des grenades.
  • Correction de la consommation de grenades lorsqu'un joueur changeait d'arme immédiatement après un lancer.
  • Correction d'un problème où les grenades disparaissaient lorsqu'elles étaient lancées aux pieds du joueur.
  • Ajout d'une animation de parkour en position accroupie.
  • Correction des dégâts résiduels subis par le joueur après avoir quitté une anomalie de lames tranchantes.
  • Ajout d'animations de mort des PNJ causées par les anomalies.
  • Correction d'un problème où les mouvements automatiques d'inclinaison et de levée d'arme étaient déclenchés par de petits arbres et buissons.
  • Correction d'un problème où le personnage ne réalisait pas toujours ses mouvements d'inclinaison automatique sur les obstacles.
  • Amélioration de la synchronisation des bruits de pas des PNJ.
  • Correction d'un problème où le remapping des touches de déplacement empêchait le joueur de grimper à une échelle.
  • Correction d'un problème où l'effet PSI ne disparaissait pas après avoir quitté une zone de dégâts PSI.
  • Correction d'un problème où le joueur pouvait devenir immortel en cours de jeu.
  • Correction d'un problème où les cadavres des PNJ tombés pouvaient entrer en collision avec les objets environnants.
  • Correction de la possibilité de sauter l'animation de rechargement.
  • Ajout d'une option d'annulation pour l'animation de rechargement des armes avec lance-grenade intégré.
  • Ajustement de l'accélération du joueur après un sprint depuis l'arrêt.
  • Correction d'un problème où les fantômes pouvaient tuer des PNJ avec une grenade.
  • Réduction du nombre d'emplacements d'artefacts disponibles par défaut pour la combinaison X7.
  • Correction d'un problème où les emplacements d'amélioration du Bulwark Exosuit étaient mélangés.
  • Correction des incohérences dans l'arbre d'amélioration du masque à gaz PA-7.
  • Rééquilibrage des améliorations disponibles pour l'armure PSZ-5D Universal Protection.
  • Avec plus de 50 corrections supplémentaires.

Guidage du joueur et paramètres du jeu

  • Correction des info-bulles de carte ne contenant pas de descriptions de région.
  • Correction du zoom de carte depuis la manette.
  • Correction de la présence d'un effet d'assombrissement dans l'inventaire et le sélecteur d'objets.
  • Correction d'un problème où les techniciens ne montraient pas les améliorations déjà installées.
  • Correction de la visibilité du compteur de munitions sur l'ATH.
  • Correction de l'affichage du mode de tir du lance-grenade sous canon dans l'inventaire.
  • Correction d'un problème où aucune notification n'apparaissait sur l'ATH lors de la découverte d'une nouvelle cache.
  • Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas glisser-déposer des objets dans les fenêtres de butin ou de cache avec une manette.
  • Ajout d'effets d'illumination Razer Chroma et d'effets haptiques Razer Sensa pour les périphériques compatibles.
  • Amélioration de l'interface utilisateur dans le menu d'amélioration.

Régions et Lieux

  • Correction de plusieurs problèmes où le joueur pouvait rester bloqué dans le Laboratoire X-17.
  • Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être bloqués dans la zone de la Tour de Refroidissement.
  • Correction d'un problème où les PNJ pouvaient atteindre un réservoir en feu à l'emplacement Sphere et mourir à l'intérieur.
  • Ajout d'anomalies de téléportation dans les zones Ancienne Péniche et Hameau de Pêcheurs.
  • Correction d'un problème où un marqueur d'abri apparaissait sur un bâtiment inaccessible si une émission était déclenchée dans la zone de la Forêt Rouge.
  • Suppression de plusieurs générateurs d'artefacts et anomalies invalides.
  • Correction de problèmes liés au système météo après avoir quitté la région de Pripyat.
  • Amélioration visuelle de plusieurs lieux et régions.
  • Optimisation du level design et du terrain dans plusieurs zones.
  • Ajustement du placement du feuillage dans plusieurs régions.
  • Amélioration de l'éclairage dans plusieurs emplacements.
  • Ajustement des collisions pour plusieurs objets dans différentes zones.
  • Correction d'un problème où le feuillage apparaissait de manière visible après le chargement d'une sauvegarde.
  • Correction d'un problème où le joueur pouvait quitter la zone jouable entre les régions Cordon et Zaton.
  • Correction d'un problème où les soldats Monolithiens pouvaient apparaître dans une zone sécurisée à Zalissya.
  • Réajustement des positions des anomalies dans la zone de la Station de Traitement des Déchets.
  • Correction d'un problème où certains objectifs de mission ne se chargeaient pas correctement à distance.
  • Mise à jour du contenu des caches dans la région de Cordon.
  • Ajout d'un spawn d'artefacts dans le champ électromagnétique du Datacenter de la SIIRCA.
  • Correction d'un problème où les effets sonores des canards étaient manquants.
  • Amélioration de l'apparence des matériaux de verre et de stuc dans le monde ouvert.
  • Au total, plus de 450 améliorations ont été apportées dans cette section.
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