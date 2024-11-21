STALKER 2 : Les astuces et tips pour mieux survivre dans ce monde dangereux

Il est toujours préférable d'avoir quelques conseils avant de débuter une aventure, surtout dans le cas de STALKER 2. C'est pourquoi nous vous donnons quelques astuces.
STALKER 2
est enfin là, et de nombreux joueurs vont pouvoir se lancer dans l'aventure post-apocalyptique, qu'ils soient initiés à la franchise ou non. D'ailleurs, l'expérience étant assez complexe et poussée, il n'est pas forcément facile de tout maîtriser dès le début. C'est pourquoi nous vous donnons quelques conseils qui ne mangent pas de pain pour bien profiter de STALKER 2 et ne pas avoir trop de difficultés
.
Les conseils et astuces pour bien débuter dans STALKER 2
Le danger est partout
Comme vous le constaterez très vite, le danger vous entoure dans STALKER 2
. C'est pourquoi il faut faire attention, mais aussi ne pas forcément combattre à chaque occasion. Laissez parfois les choses se faire, pour récupérer les miettes, en ne tuant que les survivants.
Faites également très attention à l'environnement. Que ce soit les anomalies ou la faune, vous pouvez très vite vous retrouver dans une situation désagréable... Il faut rester aux aguets et ne surtout pas se précipiter.
Soignez-vous
Il y a des jeux qui permettent de continuer l'aventure avec la moitié de ses PV. STALKER 2 n'est pas de ceux-là, puisqu'il faut constamment avoir sa vie au maximum pour éviter qu'une attaque rapide ne vous tue
. Faites également attention à bien utiliser vos soins : les bandages pour les saignements, les kits pour restaurer pleinement la santé.
Sauvegardez !
S'il existe une sauvegarde automatique, n'hésitez pas à utiliser la sauvegarde manuelle. Pour la simple raison que vous allez souvent mourir, et parfois recommencer plusieurs fois la même mission
, pourtant simple en apparence. Mieux vaut ne pas perdre bêtement sa progression en sauvegardant, que ce soit avant une mission, pendant une infiltration, pendant un voyage, ou toute autre action qui pourrait mener à la mort (à peu près tout, donc).
Déchargez les armes
En explorant, vous allez trouver de nombreux cadavres, et armes. Si elles ne vous intéressent pas, vous n'êtes pas obligé de les ramasser, d'autant plus qu'il est impossible de revendre les armes dans un mauvais état. Mais videz tout de même le chargeur
, pour récupérer les balles. Il s'agit d'une ressource précieuse, qu'il vaut mieux économiser.
Et réparer-les
Les armes perdent très vite en durabilité. C'est pourquoi mieux vaut les réparer aussi souvent que possible
, surtout si vous en avez une qui est plutôt efficace. S'il y a bien un endroit où il faut dépenser son argent, c'est auprès du technicien pour réparer ses armes (et son équipement).
Attention aux grenades
Ce conseil peut paraître anodin, puisqu'il est évident qu'une grenade ne fait pas du bien. Or, dans STALKER 2, aucun indicateur de grenade ne va s'afficher si un ennemi décide de vous en lancer une
.
Il faut donc être attentif lors des phases de combat, pour entendre ou voir une grenade être lancée.
Les missions ne sont pas faites pour être respectée
Ne vous focalisez pas forcément sur les objectifs des missions. Il vous sera parfois (souvent) demandé de tuer un PNJ, ou d'aller chercher des objets pour les donner à quelqu'un. Ne le faites pas forcément pour vous écarter du chemin principal et découvrir un résultat différent et parfois un butin plus intéressant.
Faites de l'argent
Comme dans tous les jeux où des marchands vous proposeront des ressources, il est important de se faire de l'argent, ici des coupons. Ils vous serviront à améliorer les armes ou l'équipement, acheter des objets nécessaires à votre survie ou encore faire le plein de munitions.
Avec ces quelques astuces, vous allez mieux appréhender la survie dans STALKER 2 et très probablement éviter quelques morts. Bien sûr, la survie ne dépend pas que de cela, il faudra rester attentif et faire attention à l'environnement sans cesse durant votre aventure. Vous pouvez aussi profiter de nos guides STALKER 2 pour mieux progresser.
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