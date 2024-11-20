STALKER 2 : Faut-il avoir terminé les précédents titres pour jouer à ce nouvel opus ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 novembre 2024 à 16h05
Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire d'avoir joué aux précédents opus de la licence STALKER pour parcourir STALKER 2. Nous vous apportons la réponse.
STALKER 2 : Faut-il avoir terminé les précédents titres pour jouer à ce nouvel opus ?
STALKER 2 (ou STALKER 2: Heart of Chornobyl de son complet), qui est développé ainsi qu'édité par GSC Game World, est sorti le 20 novembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu. Certains joueurs et joueuses comptent le parcourir et se demandent alors s'il faut avoir terminé les précédents opus de la franchise avant de jouer à STALKER 2.

Faut-il avoir joué aux précédents titres STALKER pour faire STALKER 2 ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est non : il n'est pas obligatoire d'avoir parcouru partiellement ou bien entièrement les précédents jeux STALKER pour jouer à STALKER 2. D'ailleurs, dans une FAQ sur le site officiel de la franchise, les développeurs précisent ceci :
[...] S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est un épisode indépendant de la trilogie des S.T.A.L.K.E.R. et peut être un excellent point de départ pour commencer à découvrir son univers. Mais pour une immersion plus complète, nous recommandons de terminer d'abord les opus précédents de la série [...].
stalker-2-faq
Ainsi, comme vous l'aurez compris, il est recommandé et préférable d'avoir joué aux jeux STALKER avant d'entamer son périple dans la zone d'exclusion de Tchornobyl sur STALKER 2. Mais si vous ne les avez jamais lancés auparavant et que vous ne comptez pas le faire, vous pouvez tout de même entrer dans la licence via STALKER 2.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que STALKER 2 est disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Le titre de GSC Game World, qui est catégorisé comme un FPS et un jeu de survie en monde ouvert, figure également dans le catalogue du Game Pass, au moment où nous écrivons ces lignes. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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