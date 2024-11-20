STALKER 2 : Faut-il avoir terminé les précédents titres pour jouer à ce nouvel opus ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est nécessaire d'avoir joué aux précédents opus de la licence STALKER pour parcourir STALKER 2. Nous vous apportons la réponse.

Faut-il avoir joué aux précédents titres STALKER pour faire STALKER 2 ?

[...] S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est un épisode indépendant de la trilogie des S.T.A.L.K.E.R. et peut être un excellent point de départ pour commencer à découvrir son univers. Mais pour une immersion plus complète, nous recommandons de terminer d'abord les opus précédents de la série [...].

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(ou STALKER 2: Heart of Chornobyl de son complet), qui est développé ainsi qu'édité par GSC Game World, est sorti le 20 novembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu. Certains joueurs et joueuses comptent le parcourir et se demandent alorsNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est non :. D'ailleurs, dans une FAQ sur le site officiel de la franchise, les développeurs précisent ceci :Ainsi, comme vous l'aurez compris, il est recommandé et préférable d'avoir joué aux jeux STALKER avant d'entamer son périple dans la zone d'exclusion de Tchornobyl sur. Mais si vous ne les avez jamais lancés auparavant et que vous ne comptez pas le faire, vous pouvez tout de même entrer dans la licence viaRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Le titre de GSC Game World, qui est catégorisé comme un FPS et un jeu de survie en monde ouvert, figure également dans le catalogue du Game Pass, au moment où nous écrivons ces lignes. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :