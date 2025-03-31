RuneScape: Dragonwilds, un ambitieux jeu de survie en monde ouvert prévu pour 2025

C'est officiel : Jagex vient de dévoiler son nouveau projet d'envergure baptisé RuneScape: Dragonwilds, un jeu de survie coopératif en monde ouvert situé dans l'univers iconique de RuneScape. Prévu en accès anticipé sur Steam au printemps 2025, ce nouvel épisode promet une aventure épique sur le mystérieux continent d'Ashenfall, où magie puissante et créatures légendaires attendent les joueurs.
Dragonwilds : l'univers RuneScape revisité dans un jeu de survie coopératif
Avec RuneScape: Dragonwilds
, Jagex propose une expérience radicalement nouvelle. Les joueurs seront invités à explorer le continent oublié d'Ashenfall
, où les dragons viennent de s'éveiller après des siècles de sommeil. Il faudra collecter des ressources, fabriquer des équipements et maîtriser de puissants sorts afin de survivre et de percer les secrets ancestraux de ce monde dangereux.
Grâce à la technologie d'Unreal Engine 5
, le jeu promet une qualité visuelle exceptionnelle, avec des environnements façonnés à la main et imprégnés d'une énergie magique palpable.
Une expérience solo ou coopérative pour jusqu'à quatre joueurs
Dans RuneScape: Dragonwilds
, les joueurs pourront vivre cette aventure seuls ou avec jusqu'à trois amis en coopération. Le gameplay met l'accent sur l'entraide et l'exploration commune pour affronter les menaces et triompher d'adversaires redoutables, dont la puissante Reine des Dragons
.
La dimension coopérative permettra aux joueurs de combiner leurs compétences afin de progresser ensemble, offrant ainsi une expérience enrichie et variée.
Le jeu introduit également un système magique unique basé sur l'Anima
. Cette magie sauvage et transformative permettra par exemple d'invoquer des haches spectrales pour couper des arbres en un clin d'œil, ou encore de canaliser l'énergie naturelle pour réparer instantanément une armure endommagée.
Ce système inédit de progression offrira aux joueurs une liberté d'action considérable, débloquant progressivement de nouveaux sorts, recettes de fabrication et compétences tout au long de l'aventure.
Un jeu façonné par la communauté RuneScape
Jon Bellamy, PDG de Jagex, a tenu à souligner que RuneScape: Dragonwilds
a été conçu dès le départ en étroite collaboration avec les joueurs :
Les retours de notre communauté sont au cœur de RuneScape: Dragonwilds depuis le début. Nous avons déjà réalisé des tests alpha fermés avec certains de nos membres les plus fidèles, et nous continuerons à prendre en compte les avis des joueurs tout au long de l'accès anticipé.
Une nouvelle équipe composée de vétérans de l'industrie a été spécialement réunie pour garantir que ce jeu s'intègre parfaitement à l'univers RuneScape, tout en séduisant à la fois les fans historiques et les nouveaux venus.
Découvrez RuneScape: Dragonwilds en direct sur Twitch
Pour une première démonstration approfondie, Jagex organise une diffusion en direct sur Twitch, le 15 avril à 18h00
. Les fans et curieux pourront ainsi découvrir en avant-première les mécaniques de gameplay, les environnements et les créatures inédites qui composeront l'aventure Dragonwilds
.
Les joueurs intéressés peuvent d'ores et déjà ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Steam
afin d'être alertés dès son lancement officiel.
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