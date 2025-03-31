RuneScape: Dragonwilds, un ambitieux jeu de survie en monde ouvert prévu pour 2025



le 31 mars 2025 à 18h34 Publié par Florian Lelong le 31 mars 2025 à 18h34

C'est officiel : Jagex vient de dévoiler son nouveau projet d'envergure baptisé RuneScape: Dragonwilds, un jeu de survie coopératif en monde ouvert situé dans l'univers iconique de RuneScape. Prévu en accès anticipé sur Steam au printemps 2025, ce nouvel épisode promet une aventure épique sur le mystérieux continent d'Ashenfall, où magie puissante et créatures légendaires attendent les joueurs.