RuneScape: Dragonwilds révèle enfin la date de sa première mise à jour majeure, magie au programme

Après un lancement surprise en accès anticipé qui a enthousiasmé les joueurs, RuneScape: Dragonwilds s'apprête à recevoir sa première grande mise à jour. Intitulée « It's a Kind of Magic », cette mise à jour très attendue arrivera le 17 juin prochain, apportant avec elle la magie tant espérée, des améliorations significatives et de nouvelles mécaniques pour enrichir l'expérience de jeu.
La magie débarque enfin dans Dragonwilds
Principale nouveauté de l'update 0.8.0, le système de magie fait son apparition dans RuneScape: Dragonwilds
. Celui-ci introduit plusieurs fonctionnalités importantes comme deux nouveaux sorts dédiés aux compétences, un nouvel objet magique permettant de concentrer votre puissance, une nouvelle potion améliorant vos capacités magiques et un niveau maximal porté à 50 pour la magie. Des améliorations générales des compétences seront également à prévoir.
Cette intégration répond à une demande forte des joueurs et promet de dynamiser considérablement les combats et les stratégies en jeu.
Renforcez vos défenses avec de nouvelles structures
Avec cette mise à jour, les joueurs bénéficieront également de meilleures options défensives pour protéger leurs bases. Parmi les nouveautés introduites :
- Des portes et murs palissades, constructibles en frêne ou en chêne,
- Un rééquilibrage de la résistance des structures, permettant de prolonger les affrontements,
- Des effets visuels réalistes : dégâts visibles, marques de bataille et autres améliorations graphiques pour rendre les combats encore plus immersifs.
Équilibrage général des objets et inventaire amélioré
Pour une expérience de jeu plus fluide, l'update 0.8.0 de RuneScape: Dragonwilds apporte plusieurs changements importants liés à l'inventaire et aux objets.
La taille des piles d'objets augmentée jusqu'à 999 pour certaines ressources, ajustement du poids des objets pour éviter une surcharge excessive et l'amélioration des minuteries des combustibles, afin que les ressources comme les bûches durent plus longtemps.
Ces ajustements visent à optimiser la gestion de l'inventaire et à faciliter l'expérience globale des joueurs.
Nouveau mode de difficulté hardcore pour les joueurs aguerris
Les joueurs cherchant un véritable défi pourront désormais activer un mode de difficulté élevé, modifiant profondément les règles du jeu. Les ennemis auront davantage de PV et infligeront plus de dégâts, la mort sera bien plus punitive (une seule pierre tombale), et la perte de la progression sera importante.
Ce mode hardcore devrait ravir les joueurs en quête d'un challenge stimulant, nécessitant une stratégie bien pensée et une maîtrise approfondie du gameplay.
Étant toujours en accès anticipé, RuneScape: Dragonwilds continue de recueillir activement les retours des joueurs sur ces nouveautés
. Jagex précise que tous ces ajouts sont susceptibles d'évoluer selon les retours reçus, garantissant ainsi une expérience constamment enrichie et adaptée aux attentes des fans. La mise à jour « It's a Kind of Magic » débarque donc dès le 17 juin sur PC. D'autres mises à jour de taille suivront ces prochains mois, puisque la feuille de route est bien chargée
.
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