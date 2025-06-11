RuneScape: Dragonwilds révèle enfin la date de sa première mise à jour majeure, magie au programme



le 11 juin 2025 à 11h51 Publié par Corentin Rimbert le 11 juin 2025 à 11h51

Après un lancement surprise en accès anticipé qui a enthousiasmé les joueurs, RuneScape: Dragonwilds s'apprête à recevoir sa première grande mise à jour. Intitulée « It's a Kind of Magic », cette mise à jour très attendue arrivera le 17 juin prochain, apportant avec elle la magie tant espérée, des améliorations significatives et de nouvelles mécaniques pour enrichir l'expérience de jeu.