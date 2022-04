Xbox Game Pass : Un abonnement familial serait en préparation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'heure actuelle, les joueurs Xbox One, Xbox Series et PC peuvent s'abonner au service Xbox Game Pass, via trois abonnements différents, afin de profiter d'une belle bibliothèque de jeux. En effet, en fonction de la plateforme choisie, ils peuvent souscrire au Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass PC ou Xbox Game Pass console. Or, cet abonnement ne peut être partagé.Contrairement à l'abonnement familial Nintendo Switch Online ou bien encore à Netflix, il est impossible pour une personne abonnée au Xbox Game Pass de partager ses accès à un autre joueur ou joueuse, afin que ce dernier puisse profiter de ladite bibliothèque de jeux. Mais cela pourrait changer, prochainement.En effet, selon les journalistes de Windows Central , il se pourrait bien que: « [...] Selon des sources fiables et familières de Microsoft, nous pouvons maintenant confirmer que Xbox va de l'avant avec un plan familial pour son Xbox Game Pass, qui pourrait être lancé cette année [...] ».Selon ces rumeurs, qui n'ont pas encore été réfutées ou confirmées, cet abonnement familial du Xbox Game Pass pourrait permettre de. L'abonnement serait alors géré et payé par un seul et même compte.Néanmoins, pour le moment, nous vous invitons à la prudence. Il convient de prendre ces informations avec des pincettes car rien n'a encore été officialisé par Microsoft/Xbox. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés quand de nouvelles informations seront disponibles à ce sujet.