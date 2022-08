Rumbleverse sur Switch : Une sortie est-elle prévue ?

Rumbleverse va-t-il sortir sur Nintendo Switch ?

Annoncé en fin d'année 2021, de nombreux joueurs ont été attirés par, notamment parce qu'il propose un gameplay assez différent des battle royale que nous connaissons aujourd'hui. L'expérience réunira quarante joueurs sur une carte, avec comme objectif d'être le dernier survivant, mais avec la particularité de ne proposer aucune arme. Les combattants ne pourront utiliser que leurs poings pour mettre K.O. leurs adversaires, mais aussi quelques objets basiques, comme les battes de baseball.Ce qui fera davantage la différence face à vos adversaires sera la manière dont vous utilisez les bonus que vous allez trouver en cours des routes, lesquels permettent d'augmenter trois traits (dégâts, santé et énergie).Naturellement,, mais aussi pour voir s'il peut devenir un véritable concurrent au genre battle royale, dominé par PUBG, Fortnite et Apex Legends depuis quelques années. MaisIl serait aisé de penser que oui,est aussi jouable sur Nintendo Switch, mais malheureusement, les développeurs, à savoir le studio Iron Galaxy Studios, ont indiqué que. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'un portage survoie le jour par la suite, et ce, pour plusieurs raisons, en plus de la popularité de la console.Premièrement,est disponible en free-to-play, ce qui facilite, en général, ce genre de sortie décalée. Deuxièmement,supporte le cross-play, ce qui est également une bonne chose pour s'assurer un succès, puisque celles et ceux étant sur Switch ne seront pas bloqués par la différence de plateforme. Enfin, sireste un succès durant plusieurs mois, il ne serait pas étonnant que Iron Galaxy Studios et Epic Games revoient leur plan et tente de s'inviter sur Switch, plateforme qui propose Fortnite et Apex Legends. C'est en tout cas tout ce que nous pouvons espérer pour les utilisateurs de la console hybride.En attendant, nous rappelons queest disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, gratuitement.