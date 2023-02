Rumbleverse confirme la fermeture des serveurs, toutes les informations

Quand ferment les serveurs de Rumbleverse ?

Iron Galaxy Studios et Epic Games sont profondément désolés d’annoncer que la Saison 2 sera la dernière pour Rumbleverse. Ce projet a été le fruit d’un travail passionné en vue de créer une expérience inédite dans un genre ludique populaire et fortement concurrentiel. Si vous avez pris part à cette aventure, nous vous remercions, que vous soyez arrivés dès les premiers tests après notre annonce initiale ou que le canon vienne à peine de vous projeter pour la 1re fois.

Remboursement possible

Des rumeurs annonçaient la fin dede la part des développeurs, et cela a été confirmé. Dans quelques jours, le battle royale atypique ne sera plus jouable, comme l'a expliqué le studio, Iron Galaxy Studios.Les développeurs ont annoncé. Les joueurs pourront donc profiter de l'expérience un dernier mois, avant que l'aventure ne touche à sa fin. Durant cette période, le passe de combat sera gratuit pour tous et l'expérience sera doublée, pour que tous les joueurs puissent débloquer le maximum de récompenses. Naturellement, la boutique n'est plus disponible, pour éviter que les joueurs ne dépensent leur argent. De nombreux modes seront également disponibles durant ce dernier mois.Les développeurs organiseront également des streams spéciaux, pour jouer avec la communauté et partager quelques anecdotes sur le développement de. Bien évidemment, les équipes tiennent à remercier la communauté pour ce court voyage, qui n'aura duré que six mois, mais qui aura connu le soutien de nombreux joueurs. Pas assez, hélas, pour faire perdurer l'aventure.ce qui est tout à fait louable de la part des développeurs, tous n'adoptant pas cette posture. Une FAQ sera bientôt disponible pour connaître les modalités, mais tous les joueurs seront remboursés, s'ils le souhaitent. N'hésitez pas à suivre la mise à jour de la FAQ sur le site officiel pour ne pas louper les annonces à ce sujet.Vous avez jusqu'au 28 février 17h pour profiter de, après quoi ses serveurs seront hors-ligne.