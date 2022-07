Rumbleverse est-il free-to-play ?

Un nouveau battle royale arrive au mois d'août, ou plutôt un Brawler royale.est effectivement original, étant donné qu'il ne propose aucune arme ni compétence, puisque tous les combats se feront aux poings (ou presque). Sur le champ de bataille, quelques armes de substitution pourront être trouvées par les 40 joueurs, tout comme divers bonus (de santé, de dégâts et d'énergie), dans le but de monter un personnage selon comment vous aimez jouer. Enfin, il sera possible de trouver des livres pour apprendre des coups spéciaux, uniquement durant la partie. Le but est bien évidemment d'être l'ultime survivant.Étant donné que ce jeu a l'air, sur le papier, assez intéressant et plutôt amusant, de nombreux joueurs se posent des questions, notamment sur le système économique deLa réponse est oui,. Il n'y aura pas besoin de dépenser de l'argent pour profiter de cette expérience, qui est éditée et mise en avant par Epic Games. Toutefois, et vous l'aurez déjà deviné,proposera à ses joueurs des microtransactions. Ce n'est pas surprenant, puisque tous les jeux free-to-play s'y sont mis, et que les skins sont très prisés des jeux multijoueur, notamment les battle royale.De fait, nous aurons le droit à des passes de combat et une boutique en jeu, laquelle vendra des cosmétiques. Cependant, les joueurs devraient normalement pouvoir récupérer des skins sans dépenser d'argent, comme souvent, pour personnaliser leur personnage.Rendez-vous dès le 11 août donc, pour découvrir, qui arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series en free-to-play.