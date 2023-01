Rumbleverse : Déjà la fin pour le battle royale d'Epic Games ?

Epic Games' Rumbleverse will be shutting down at the end of February. pic.twitter.com/xsMZWVzA0u — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 30, 2023

est sorti sur PC et consoles au mois d'août 2022, avec une certaine attente de la part de la communauté, pour plusieurs raisons. Déjà, le titre est édité par Epic Games, qui s'y connaît assez bien sur le sujet, pour être à la tête de Fortnite a donc profité d'une belle mise en avant sur la boutique, en plus de proposer un gameplay original et sympathique de prime abord, où aucune arme à feu n'était disponible, seuls les poings, ou presque, comptaient.Malheureusement,. Mais très vite, les joueurs n'ont plus forcément répondu présent, malgré une expérience plutôt intéressante sur le papier. La concurrence dans ce domaine est toutefois assez rude, ce qui explique une partie de ce « non-succès », en plus des soucis de matchmaking. Cela va, peut-être, conduire à l'arrêt des serveurs, dès la fin de ce mois de février 2023, comme l'a évoqué Tom Henderson, insider assez fiable dans ce qu'il avance.L'information est toutefois à prendre avec des pincettes,, qui n'a toujours pas été officialisée. Il semble peu probable que les serveurs ferment alors que Rumbleverse s'apprête à arriver sur une nouvelle plateforme, à moins que cette version ait finalement été annulée. Une réponse officielle devrait être donnée assez vite de la part des développeurs.