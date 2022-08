Rumbleverse : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Rumbleverse en France

Prétéléchargement de Rumbleverse

Dévoilé il y a quelques mois,arrive enfin en ce début du mois d'août. Développé par Iron Galaxy Studios et édité par Epic Games, le jeu propose une expérience assez originale, un battle royale sans arme, si ce n'est vos poings. Il faudra venir à bout de vos adversaires en donnant des coups et grâce à des combos, tout en trouvant quelques bonus passifs sur le champ de bataille pour améliorer trois axes (dégâts, santé et énergie).Très attendu, de nombreux joueurs se demandentSi vous faites partie des nombreuses personnes qui attendent impatiemment, sachez qu'il arrivera dès ce. La bonne nouvelle, contrairement à d'autres jeux, est qu'il sera disponible à la même heure, quelle que soit la plateforme (PC, PS4, PS5, Xbox One et Series). Ainsi, vous n'aurez pas trop longtemps à patienter avant de découvrir cette nouvelle production, qui ne sera disponible que sur l'Epic Games Store, sur PC.Malheureusement,. Les serveurs officiels ouvriront à 16h, et c'est à partir de ce moment, plus ou moins, qu'il sera possible de le télécharger sur votre plateforme.Rappelons tout de même quearrive en free-to-play, et pourra donc être testé par tout le monde, avec, qui plus est, le cross-play activé, permettant donc de lancer une partie avec ses amis même s'ils ne sont pas sur la même plateforme.Le battle royale arrivera donc ce 11 août, à partir de 16h, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez retrouver un aperçu de l'expérience dans la petite bande-annonce ci-dessous, pour vous donner une idée de ce qui vous attend sur le champ de bataille.