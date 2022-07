Date de sortie Rumbleverse : Quand sort-il ?

Quelle date de sortie pour Rumbleverse ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est la nouvelle production mise en avant par Epic Games. Si ce n'est pas ce studio qui le développe, puisque nous devons cela à Iron Galaxy Studios, les papas de Fortnite en font largement la promo, depuis son annonce, en 2021. Après avoir organisé différents essais, dans le but de récolter les retours de la communauté et apporter d'éventuels changements, nous avons enfin euSi vous attendez ce battle royale original, qui ne propose aucune arme ou presque, sachez que. Cette arrivée se fera en free-to-play, sur PC, par le biais de l'Epic Games Store, et les consoles PlayStation et Xbox. Pour le moment, rien n'est prévu sur la Nintendo Switch. Pour l'occasion, un nouveau trailer a été publié.Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de, ou que vous avez tout simplement oublié de quoi il s'agissait, sachez que nous avons affaire à un battle royale, dans lequel les combattants ne pourront profiter que de leurs poings pour terrasser leurs adversaires. Néanmoins, une fois sur le champ de bataille, il sera possible de trouver des bonus (de dégâts, de santé ou d'énergie) dans pour prendre le dessus sur les autres joueurs. Vous pourrez également apprendre des capacités spéciales en trouvant des livres, et des armes basiques, comme une batte de baseball. Le but est d'être le dernier survivant, que ce soit en solo ou en groupe.Tous les combats se dérouleront sur la carte de Grapital City, qui propose un champ de bataille mêlant gratte-ciel, petits bâtiments et zones plus ouvertes. Le gameplay montré jusqu'alors promet des combats dynamiques, bien qu'assez longs en comparaison de Fortnite ou PUBG, étant donné que nous n'avons pas d'armes à feu. Le but ici est tout simplement de mettre K.O. son adversaire avec ses points ou en plongeant dessus, tel un catcheur.Rendez-vous dès le 11 août donc, pour découvrir