Ruined King, le RPG basé sur l'univers de League of Legends, arrivera début 2021

Une fenêtre de sortie et un trailer pour Ruined King

Ruined King sera le tout premier jeu solo à apporter l'univers de LoL à la fois sur consoles et PC. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire découvrir les histoires et les champions que les joueurs de League of Legends ont adorés pendant si longtemps, et nous avons hâte que nos joueurs embarquent pour cette nouvelle aventure à nos côtés. - Leanne Loombe, responsable de l'équipe Riot Forge.

En décembre 2019, Riot Games annonçait lancer Riot Forge , un studio d'édition qui, avec l'aide d'autres sociétés, devait élargir l'univers de, à travers des titres innovants, dans le but de toucher un plus large public. Quelques jours plus tard, nous en apprenions un peu plus sur les deux premiers projets : Ruined King: A League of Legends Story et CONV/RGENCE: A League of Legends Story Le RPG développé par Airship Syndicate (Darksiders Genesis) qui se déroule dans l'univers de LoL, et plus précisément axé sur deux régions de Runeterra, à savoir Bilgewater, une ville portuaire qui regroupe des chasseurs de monstres et des gangs, ainsi que les Îles obscures, endroit maudit qui corrompt tous ceux qui s'y approchent, vient en effet de partager une nouvelle bande-annonce. Cela nous permet donc de faire connaissance avec ce nouveau titre, qui pourrait séduire aussi bien les aficionados de LoL que celles et ceux n'ayant aucune connaissance.Dans, les joueurs devront vaincre un ennemi mystérieux, avec une équipe composée de champions issus de LoL, avec notamment. Cependant, l'équipe ne sera composée que de trois champions, laquelle pourra bien évidemment être modifiée selon les combats auxquels seront confrontés les joueurs.De plus amples informations seront données prochainement, mais nous savons d'ores et déjà quesera disponible dès le début de l'année 2021, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Une disponibilité sur PS5 et Xbox Series X/S est prévue, avec une mise à niveau gratuite.Notez qu'un autre jeu Riot Forge est aussi attendu dans les mois à venir, avec, qui est quant à lui un jeu de plateforme solo avec le champion Ekko.