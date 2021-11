Ruined King, RPG au tour par tour, développé par Riot Forge, est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Quelle bonne surprise pour celles et ceux qui avaient, à l'époque, été séduits par. Annoncé en 2019, à l'occasion des Game Awards de la même année,n'avait pas beaucoup fait parler de lui depuis, si ce n'est brièvement en montrant son gameplay, à la fin de l'année 2020. Initialement prévu pour ce début d'année, nous avons dû patienter quelques mois de plus,Pour revenir sur l'expérience de jeu,. L'histoire se déroule bien évidemment dans l'univers de League of Legends, plus précisément à Bilgewater, une région de Runeterra, mais aussi les Îles obscures. Le joueur a pour objectif de bâtir une équipe avec différents personnages (parmi Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke) afin de venir à bout d'un ennemi commun.est donc disponible depuis ce 16 novembre sur PC, via Steam, l'Epic Games Store et GOG, PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour la somme de 29,99 euros. La version PS5 et Xbox Series sera commercialisée plus tard.