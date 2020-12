Ruined King: A League of Legends Story partage son gameplay

Avis de recherche - Consultez les avis de recherche et traquez de puissants mini-boss pour toucher de grosses récompenses.

- Combattez des vagues d'ennemis pour recevoir des récompenses en fonction de votre performance. Savoir - Trouvez des connaissances éparpillées dans le monde pour profiter davantage de l'histoire. L'accumulation de savoir débloque également des récompenses au fur et à mesure.

Depuis un peu plus d'un an, Riot Games souhaite étendre l'univers de League of Legends, notamment par l'intermédiaire de Riot Forge, son studio d'édition qui s'associe avec des développeurs indépendants pour. C'est le cas de, qui s'est montré plus en détail lors des Game Awards 2020, un an après son annonce.Nous avons donc avoir une meilleure approche du gameplay, qui nous place à Runeterra et plus précisément dans les rues de Bilgewater. Il faudra alors explorer les nombreux donjons pour découvrir les secrets de la mortelle Brume noire. Pour ce faire, tous les champions jouables, Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri et Pyke, seront dotés de deux compétences et pourront progresser grâce aux statistiques suivantes : puissance d'attaque, volonté, endurance, défense physique, défense magique, dégâts critiques, chances de coup critique, hâte, esquive, pénétration d'armure, pénétration magique et vol de vie.Ce n'est pas tout, puisque. Ces champions pourront d'ailleurs s'équiper parmi une large sélection d'armes et d'équipements afin de modifier, là aussi, les statistiques. Un aperçu de tout cela est disponible dans la bande-annonce :Finalement, voici une liste des activités disponibles dans, permettant de débloquer certaines récompenses :Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée, maissur PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.