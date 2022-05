Roller Champions : La version Nintendo Switch arrivera plus tard

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé pour la toute première fois à l'E3 2019, Roller Champions a malheureusement été victime de plusieurs reports. Or, c'est désormais chose révolue : Roller Champions arrive dans seulement quelques jours, au moment où nous écrivons ces lignes. Récemment, le studio Ubisoft a dévoilé la date de sortie de Roller Champions et le rendez-vous est fixé à la fin du mois de mai 2022.Dès le 25 mai prochain,. En effet, les joueurs et les joueuses sévissant sur consoles PlayStation, Xbox ou bien sur PC pourront découvrir ladite aventure d'Ubisoft, mêlant roller, précision et tactique. Toutes celles et tous ceux possédant unedevront malheureusement patienter encore un peu : cette version de Roller Champions arrivera à une « date ultérieure », d'après les dernières informations partagées par le studio.À ce jour, Ubisoft n'a donné ni fenêtre ni date de sortie précise en ce qui concerne le portage de Roller Champions sur Nintendo Switch. Ainsi, il convient de prendre son mal en patience et attendre une nouvelle communication officielle de leur part, pour en savoir plus.Rendez-vous donc l. Le titre d'Ubisoft débarquera sur