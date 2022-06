Roller Champions : La version Switch et la Saison 1 disponibles

Roller Champions launches it's Disco Fever season and arrives on Nintendo Switch tomorrow 🕺🪩 pic.twitter.com/Kbls47p7ZK — Ubisoft (@Ubisoft) June 20, 2022

Il y a presque de cela un mois, maintenant,a débarqué sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Les développeurs de chez Ubisoft avaient déclaré, à ce moment-là, que la version Nintendo Switch du soft n'arriverait que plus tard, mais ils n'avaient, malheureusement, pas donné plus de précisions.Or, c'est désormais chose faite :, et, ce, depuis aujourd'hui. D'ailleurs, Ubisoft l'avait annoncé il y a quelques heures, depuis son compte officiel Twitter. Ainsi, les joueurs et les joueuses sévissant sur la console hybride de Nintendo peuvent désormais s'essayer au soft mêlant roller, précision et tactique. Notez que le titre arrive également sur l'Epic Games Store, pour permettre à davantage de joueurs de tenter l'expérience.Pour l'occasion, les développeurs ont lancé, sur toutes les plateformes de jeu. Nommée « Disco Fever », celle-ci introduit, unproposant des éléments cosmétiques etLe studio a, par ailleurs, profité de cette mise à jour, apportant cette première saison, pour corriger quelques problèmes et bugs. Si vous désirez plus d'informations à ce sujet, sachez que le patch notes complet et en anglais est disponible sur le site officiel Roller Champions est donc disponible en free-to-play, sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.