Roller Champions est-il cross-play ?

Roller Champions, le cross-play disponible ?

est le nouveau jeu de sport d'Ubisoft. Free-to-play, le soft possède une dimension PvP et dispose donc d'un mode multijoueur en ligne. Toutefois, celles et ceux qui comptent jouer avec leurs amis se demandent siAvant tout, rappelons que la fonctionnalité du cross-play permet aux joueurs, venant de différentes plateformes de jeu, de profiter d'un titre ensemble. Par exemple, Call of Duty: Warzone , pour ne citer qu'un seul jeu, propose effectivement du cross-play, car les personnes sévissant sur PC peuvent jouer au battle royale d'Activision avec les joueurs venant des consoles PlayStation et Microsoft.En ce qui concerne, plus précisément,. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront former des équipes avec leur(s) ami(s), et ce peu importe la plateforme de jeu utilisée parmi celles concernées. D'ailleurs, les équipes seront formées par trois personnes, et la fonctionnalité cross-play set donc un véritable atout. Celles-ci doivent s'affronter dans une arène et celle qui parvient à marquer cinq buts au total remporte la victoire. Notez également que Roller Champions propose un matchmaking qui se veut équilibré puisque les adversaires et coéquipiers sélectionnés seront de même niveau que vous.Pour rappel,est à retrouver sur Xbox One, PS4, PC, mais aussi sur Xbox Series et PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Les versions Nintendo Switch et Google Stadia ne seront pas disponibles, au lancement officiel du titre, mais arriveront plus tard.Finalement, remarquons queest un jeu de sport mêlant roller, précision et tactique. Le soft se veut, et peut donc être téléchargé gratuitement sur les stores adéquats, c'est-à-dire PlayStation Store, Microsoft Store et Ubisoft Store.