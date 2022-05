Roller Champions partage sa date de sortie, enfin

Date de sortie de Roller Champions

Annoncé il y a trois ans, à l'occasion de l'E3 2019, Roller Champions a connu moult reports, malgré plusieurs bêtas. Ces derniers temps, la communication autour du titre était même nulle, jusqu'à ce que le jeu soit évalué par l'ESRB, puis qu'il passe Gold, augurant qu'une sortie n'était plus très éloignée. Ubisoft vient d'annoncer la bonne nouvelle :Cela n'est pas une surprise, puisqu'une erreur d'Ubisoft avait annoncé, mais le jeu arrivera. Notez que la version Switch sera disponible plus tard. Pour l'occasion, de nouvelles images ont été partagées.Si jamais vous ne vous souvenez plus de ce que proposera l'expérience Roller Champions, ou n'avez tout simplement jamais entendu parler de ce jeu, sachez que nous aurons affaire à un jeu de sport, mêlant roller, précision et tactique. Deux équipes de trois joueurs devront se passer un ballon, dans une arène, et le lancer dans des cibles dans le but de marquer des points. La première équipe à atteindre cinq points remporte la partie.Si cela paraît simple, sachez que plusieurs fonctionnalités viennent rajouter du piment, notamment en tournant autour de la piste pour marquer plus de points, si le ballon reste dans les mains de l'équipe. Les adversaires, quant à eux, auront plusieurs possibilités pour récupérer le ballon, dont les tacles ou les bousculades, sans faire preuve de pitié.Tout un système de progression sera mis en place, dans l'objectif de faire partie des meilleurs et d'intégrer la « ligue des Champions d’élite ». Au fur et à mesure qu'ils gagnent des points, les joueurs pourront débloquer de nouvelles cartes, notamment. Notez qu'Ubisoft a déjà prévu d'implanter du contenu par la suite.Rendez-vous dès