Roller Champions est, officiellement, passé gold

Greetings, Champions!

Today we are thrilled to announce we have #GoneGold! 🥇

Keep your eyes open as we will be sharing more on our launch date soon. 👀 pic.twitter.com/O1xhUugIqQ — Roller Champions (@RollerChampions) April 20, 2022

Initialement prévu pour 2020, le titre d'Ubisoft, Roller Champions, a été reporté à plusieurs reprises. Fut un temps, le soft devait sortir au mois d'avril, de cette année 2022, mais Ubisoft avait annoncé un léger retard. Le studio de développement avait, de ce fait, indiqué que Roller Champions devait sortir à la fin du printemps . En ce mercredi 20 avril, nous avons de plus amples informations et les nouvelles sont plutôt bonnes.En effet, récemment, le compte Twitter de Roller Champions a déclaré que. Cela signifie, en d'autres termes, que le développement du jeu est officiellement terminé. Or, pour le moment,. Pour en savoir plus, il faudra faire preuve d'un peu plus de patience et attendre une nouvelle communication de la part d'Ubisoft.Pour en savoir davantage concernant le gameplay proposé via ce jeu multijoueur et compétitif, nous vous invitons à regarder la vidéo ci-dessous. Il s'agit du trailer de la bêta fermée, ayant eu lieu en 2021. Vous aurez ainsi un bel aperçu de ce qui vous attend, avec Roller Champions.À l'époque,était prévu sur PC, PS4 et Xbox One, mais il y a fort à parier que le titre s'invite, également, sur les consoles de la nouvelle génération, mais aussi Nintendo Switch. Par ailleurs, rappelons que Roller Champions sera free-to-play.