Roller Champions arrivera, normalement, à la fin du printemps

Roller Champions a été annoncé en 2019 et, malgré plusieurs bêtas organisées par Ubisoft, il n'est toujours pas disponible, en dépit d'une sortie initiale prévue pour 2020. Ces derniers mois, la communication était au point mort, laissant les joueurs dubitatifs sur le projet. En ce mois de mars, et quelques jours après que le jeu ait été évalué par l'ERSB Malheureusement, les bonnes nouvelles ne sont pas nombreuses,. Prévu pour arriver à la fin du mois d'avril,Il est, notamment, précisé que l'équipe a évalué plusieurs scénarios, la conclusion est « qu'ils auront besoin de plus de temps pour délivrer le jeu réussi que vous méritez ».Espérons que les équipes soient enfin sur le bon chemin, et que nous en apprenions plus sur Roller Champions, qui a bien dû évoluer ces derniers mois, assez vite. Nous pourrions avoir de nouvelles images et une date de sortie d'ici quelques semaines.À l'époque, Roller Champions était prévu sur PC, PS4 et Xbox One en free-to-play, mais il y a fort à parier que le titre s'invite, également, sur les consoles de la nouvelle génération, mais aussi Nintendo Switch.