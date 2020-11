Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques semaines, Ubisoft nous donnait rendez-vous début 2021 pour enfin découvrir Roller Champions , jeu original mêlant roller derby, jeux de ballons et sports de contact. Après une alpha fermée en mars de cette année,. Une tendance qui semble se confirmer, malgré le report de Far Cry 6 et Rainbow Six: Quarantine à une date ultérieure , suite à la crise sanitaire.En effet, les deux titres sont maintenant prévus pour sortir après le 1er avril 2021, comme indiqué dans le dernier rapport financier d'Ubisoft, publié ce 28 octobre. Suite à cette annonce, certaines personnes attendant avec impatiencese sont demandées si lui aussi était touché par ce report, ce qui ne semble pas être le cas, puisque Frederick Duguet, directeur financier d'Ubisoft, explique que « le développement du jeu se déroule bien, nous ajoutons de plus en plus de profondeur au gameplay. Nous prévoyons toujours son lancement pour le début de l'année prochaine ».Même s'il ne s'agit pas du jeu le plus attendu du studio, l'annonce devrait néanmoins ravir la communauté. Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui vous attend dans Roller Champions ci-dessous. Une date de sortie ne devrait pas tarder à être dévoilée.