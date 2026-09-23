Rocket League : Patch v2.76 du 23 septembre, arrivée de la saison 24, les détails

Retrouvez le patch notes de la saison 24 de Rocket League, qui intègre de nombreuses nouveautés et changements.

Rocket League accueille sa nouvelle saison ce 23 septembre 2026, synonyme de contenu. Et celui-ci devrait plaire aux joueurs avec diverses fonctionnalités attendues, une belle surprise, tandis que de nouveaux cosmétiques sont aussi ajoutés. Mais pour tout savoir, vous pouvez consulter le patch notes de la version 2.76 de Rocket League ci-dessous, disponible sur toutes les plateformes.