Rocket League : Patch v2.76 du 23 septembre, arrivée de la saison 24, les détails
le 23 septembre 2026 à 16h42
Rocket League accueille sa nouvelle saison ce 23 septembre 2026, synonyme de contenu. Et celui-ci devrait plaire aux joueurs avec diverses fonctionnalités attendues, une belle surprise, tandis que de nouveaux cosmétiques sont aussi ajoutés. Mais pour tout savoir, vous pouvez consulter le patch notes de la version 2.76 de Rocket League ci-dessous, disponible sur toutes les plateformes.
Patch notes v2.76 Rocket League
NOUVEAUTÉS DE CETTE SAISON
- Duels d'honneur : à partir de la saison 24, pendant une partie, vous pouvez défier un autre joueur en 1c1 dans le même type de partie que celle à laquelle vous participez. Une fois qu'un duel d'honneur est accepté, les autres joueurs sont invités à regarder la partie. Le challenger et le défenseur sont automatiquement déplacés dans le duel d'honneur quand la partie en cours est terminée. Les spectateurs peuvent accepter la notification dans le menu social pour regarder le duel.
- Échange du Marché Noir :les joueurs peuvent échanger 3 objets du Marché Noir en double pour acquérir un nouvel objet du Marché Noir.
- Explosions de but de célébration du vainqueur : l'explosion de but équipée par le meilleur joueur du match est désormais jouée sur l'écran du podium et le nom de l'explosion s'affiche à l'écran.
- Nouveau MTL Bullet Ball : la dernière voiture en état de rouler gagne cette bataille à hauts risques dans l'arène ! Une balle rapide et à tête chercheuse cible un seul joueur. La balle démolit sa cible à l'impact, à moins que vous ne fassiez un tonneau dans la balle.
- Titres à statistiques : certains titres peuvent désormais suivre et afficher des statistiques spécifiques, et de nouveaux éléments visuels peuvent être déverrouillés en atteignant des paliers.
- Tableaux des scores personnalisés : vous pouvez désormais choisir les statistiques affichées sur le tableau des scores en jeu pour chaque mode de jeu. Les tirs, les arrêts et les passes décisives peuvent désormais être modifiés en démolitions, en cinq majeurs, en réinitialisations de tonneau ou en d'autres événements dans le jeu.Titres du Top 100 : ajout de nouveaux titres pour les joueurs qui figurent dans les 100 meilleurs des classements mondiaux de football, octroyés à la fin de la saison.
Commandes modernisées à la souris et au clavier : un tout nouveau mode caméra libre a été ajouté avec des paramètres par défaut mis à jour pour la souris et le clavier. Les joueurs peuvent désormais activer un réticule en point central pour faciliter les mouvements de caméra. Le mode caméra libre est également disponible pour les joueurs à la manette.
CHANGEMENTS ET MISES À JOUR
Listes de lecture et modes
- Les modes sans équipe, dont Bullet Ball et Knockout, peuvent désormais être sélectionnés dans les parties privées et les matchs d'exhibition.
- Ajout d'un mutateur de taux de recharge des dalles de turbo.
CORRECTIONS DE BUGS
Stabilité et performance
- Correction d'un problème sur PC à cause duquel le client restait bloqué sur l'image précédente lorsque de l'utilisation du alt-tab durant une transition.
- Correction d'un problème sur PlayStation 5 à cause duquel l'interface était invisible après avoir lancé Rocket League depuis le mode repos.
- Correction d'un plantage sur consoles qui pouvait se produire au démarrage si un package compilé était manquant.
- Correction d'un problème qui faisait planter le jeu dans l'aperçu du menu principal.
IU et menus
- API des stats : correction d'un problème à cause duquel l'événement But marqué ne se déclenchait pas dans les rediffusions.
- API des stats : un match qui se termine par un match nul indique -1 comme équipe gagnante.
- Correction d'un problème sur Nintendo Switch à cause duquel les aperçus des packs de la boutique d'objets ne se chargeaient pas.
- Correction d'un problème qui tronquait la quatrième rangée d'objets sur l'écran de prévisualisation des caisses.
- Correction d'un problème qui empêchait les notifications du Rocket Pass de se fermer.
- Correction de boutons qui se chevauchent et d'une désaturation incorrecte des onglets dans la boutique lors de la navigation avec une manette.
Éléments cosmétiques et contenu
- Correction d'un problème sur PC à cause duquel l'option d'anticrénelage SMAA ne lissait pas les bords crénelés comme prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel les collecteurs de turbo importants scintillaient avec le paramètre de qualité élevée.
- Un problème concernant les descriptions des véhicules pour les objets réactifs et les objets à droits croisés a été corrigé.
- Correction d'un problème à cause duquel l'accélération turbo Bleu profond affichait un effet de flou lumineux trop intense dans la boutique d'objets et le menu principal.
- Correction d'un problème à cause duquel les voitures apparaissaient dans le sol dans les packs d'entraînement en miroir.
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