Roblox va organiser un événement avec Vans, avec des items spéciaux

Get ready to experience Vans like never before. Step into Vans World, exclusively on Roblox, arriving September 1st. pic.twitter.com/3898qgujbo — Vans (@VANS_66) August 19, 2021

D'ici quelques jours,. Si les détails des festivités ne sont pas encore totalement connus, le teaser nous laisse penser que le skateboard sera de la partie. Il se peut donc qu'un mini-jeu prenant place dans un skatepark soit disponible, demandant par exemple aux joueurs de faire le meilleur score pour remporter une partie, en effectuant des tricks.Pour ce qui est des cosmétiques relatifs à l'événement,Si certains de ces articles devront être achetés avec des Robux , il est possible qu'une poignée soit récupérable gratuitement, par le biais de petits défis lors de l'événement, par exemple. La liste entière est disponible ici En attendant d'en savoir plus sur, sachez que celui-ci donnera son coup d'envoi ce mercredi 1er septembre. Tous les joueurs pourront y participer, quelle que soit leur plateforme de prédilection (PC, Xbox et mobiles).Pour rappel, une liste (non exhaustive) des meilleurs jeuxest à retrouver ici . Pour ce qui est d' une sortie sur PS4 ou PS5 , il va malheureusement falloir attendre encore un peu, les développeurs n'ayant pas encore annoncé un quelconque portage...