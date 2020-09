Roblox : Comment jouer sur Switch et PS4 ?

Comment jouer à Roblox sur Switch ?

Comment jouer à Roblox sur PlayStation 4 ?

Une arrivée prochaine de Roblox sur Switch et PS4 ?

La plateformeest particulièrement privilégiée par un grand nombre de joueurs, au vu de l'accessibilité et la gratuité des services offerts. Créé par David Baszucki, développé et édité par Roblox Corporation, le titre, sorti en version finale durant l'année 2005, permet depuis plus de quinze ans de faire jouer des dizaines de millions d'utilisateurs sur plusieurs milliers de jeux, développés par la communauté elle-même.Au vu de son caractère sandbox, francisé en bac à sable,donne les moyens aux esprits créatifs de développer et proposer de petits jeux grâce à des outils poussés permettant de concevoir des scripts, textures et modèles afin qu'ils soient utilisés à bon escient dans divers titres allant de la course d'obstacles, aux simulateurs en tout genre, en passant par les jeux de tirs...Alors que Roblox est déjà disponible sur de multiples plateformes telles que PC, macOS, Xbox One, Oculus Rift, HTC Vive ainsi que sur les mobiles iOS et Android, qu'en est-il des populaires consoles de salonetMalheureusement, il est, à l'heure actuelle, impossible de jouer à, au grand dam des amateurs de la console de Nintendo. Bien que de nombreux jeux soient portés régulièrement sur les différents supports existants, Roblox Corporation, en charge du développement du titre, n'a strictement rien annoncé concernant une éventuelle arrivée de son jeu sur la Nintendo Switch.À l'instar de la Nintendo Switch, Roblox n'est toujours pas disponible sur la, malgré les dires des développeurs qui avaient communiqué le 21 novembre 2013, par le biais d'une publication sur leur blog , que le titre devait être jouable sur PlayStation 4 et Xbox One... Un peu moins de trois années après cette annonce,voyait le jour sur la console de salon de Microsoft, mais depuis c'est le silence radio.À vrai dire, aucun élément permet, à ce jour, de l'affirmer, comme aucun ne permet de le nier. Stratégiquement parlant, il est étonnant de voir quen'ait pas été rendu disponible sur lani même laau vu de la grande popularité de ces deux consoles au cours des dernières années, l'une et l'autre s'étant bien plus écoulées que la Xbox One...