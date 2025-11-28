Roblox : Codes The Forge (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu The Forge de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes The Forge
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur The Forge. Ces codes vous permettent de récupérer des rerolls ou encore des totems afin de vous aider dans votre aventure.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur The Forge, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « Settings » en haut à gauche de votre écran.
Une fenêtre « Settings » devrait s'ouvrir.
Descendez en bas de cette dernière pour trouver la partie « Codes ».
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Type Here ».
Validez en cliquant sur le bouton « Claim ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans The Forge.
The Forge, qu'est-ce que c'est ?
The Forge est un jeu qui a été lancé en octobre 2025 par le studio The Forge Community. The Forge vous invite dans un RPG mêlant simulation, minage et combats, où chaque décision façonne votre manière de jouer. Partez à la recherche de minerais rares, puis combinez-les pour forger des objets parmi plus de mille variations, chacun doté de son propre design et de caractéristiques uniques. Développez votre build, affrontez des ennemis toujours plus coriaces, collectez des runes pour renforcer votre équipement et partez explorer de nouvelles îles au fil des mises à jour. Dans The Forge, la liberté d'expérimenter et de progresser est entre vos mains. Les codes The Forge vous donneront la possibilité de récupérer diverses ressources, lesquelles seront utiles pour progresser dans votre aventure plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (10)
Il faut des nouveaux codes
Les codes expires trop vite et manque de visibilité sur la page du jeu
Les codes ne fonctionne plus
oui mais golem offre plus de défense et une meilleur vittesse pour les épés collosales (level (50)
je adore le né de dragon
Le code Maze! Ne marche pas
le code raven est expiré
c'est un très bon jeux
Se serait sympa de fair une collaboration avec nintendo
FELFELS IS ?Y ONLY GQRDEN