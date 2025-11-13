Roblox : Codes Raft Tycoon (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Raft Tycoon de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Raft Tycoon
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Raft Tycoon. Ces codes vous permettent de récupérer du cash afin de vous faire progresser plus rapidement.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Raft Tycoon, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « Settings » à gauche de votre écran.
Une fenêtre « Settings » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Type… ».
Validez le tout en appuyant sur votre touche entrée.
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Raft Tycoon.
Raft Tycoon, qu'est-ce que c'est ?
Raft Tycoon est un jeu qui a été lancé en janvier 2025 par le studio Flappy Bit Games. Raft Tycoon vous plonge dans une aventure en pleine mer où vous partez de presque rien pour construire un véritable empire flottant. Agrandissez votre radeau, récoltez des ressources et améliorez vos installations tout en survivant aux dangers de l'océan… et aux attaques de requins ! Grâce à la sauvegarde automatique, au système de renaissance pour progresser plus vite et aux bonus partagés entre amis, chaque partie devient une expérience toujours plus palpitante. Des passes spéciaux offrent également des avantages exclusifs pour les capitaines les plus ambitieux. Les codes Raft Tycoon vous donneront la possibilité de récupérer du cash afin d'améliorer votre survie plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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