Roblox : Codes Tank Game! (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Tank Game! de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Tank Game!
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Tank Game!. Ces codes vous permettent de récupérer des Gemmes ou encore de l'Expérience .
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Tank Game!
Récompenses
Codes actifs
Récompenses
PREPAREYOURGEMS
Récompenses
NEWCHESTSOON
Récompenses
NEWPORTALS
Récompenses
HITBOXFIXED
Récompenses
TANKCHESTS
Récompenses
TANKQUESTS
Récompenses
HIGHERLVLS
Récompenses
GATLERPATH
Récompenses
TANKGAME2
Récompenses
TIKTANK
Récompenses
NONUKES
Récompenses
DIONYSUS
Récompenses
ROCKETFIXED
Récompenses
APOLLO
Récompenses
SANTASGEMS
Récompenses
STAYTUNED
Récompenses
PRONOP2W
Récompenses
THANKSGIVING
15 000 EXP
REDVSBLUEWAR
10 000 Gemmes
TURKEYLEG
5000 EXP
UPDATE
15 000 EXP
RESTINPEACE
10 000 Gemmes
VERYHALLOW
15 000 Gemmes
TRICKORTREAT
3000 Gemmes
COOLIO
10 000 EXP
IAMGROUP
5000 Gemmes
DISCSPECIALXD
20 000 EXP
ALLCODESASPROMISED
2500 Gemmes
FINALLY
2500 Gemmes
MEMORIES
5000 EXP
RELEASE
Codes expirés Tank Game!
Voir les codes Tank Game! expirés
Récompenses
Codes expirés
Aucun code Tank Game! n'est actuellement expiré
Comment activer les codes dans Tank Game! ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Tank Game!, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Appuyez sur le bouton bleu vérifié à gauche de votre écran.
Une fenêtre « Codes » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter code here! ».
Validez en appuyant sur le bouton bleu « Utiliser ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Tank Game!.
Tank Game!, qu'est-ce que c'est ?
Tank Game! est un jeu qui a été lancé en août 2025 par le studio 7x3.Dans Tank Game!, construisez le tank ultime grâce à de nombreuses options d'amélioration et de statistiques personnalisables comme les dégâts, la santé ou la vitesse, afin de dominer l'arène. Tirez sur tout ce qui bouge, faites monter votre niveau et améliorez vos performances pour devenir un adversaire redoutable. Détruisez vos ennemis, gagnez des gemmes et débloquez plus de 90 chars uniques pour renforcer votre arsenal et imposer votre puissance sur le champ de bataille. Les codes Tank Game! vous donneront la possibilité de récupérer de l'Expérience ou des gemmes, lesquelles seront utiles pour progresser dans votre aventure plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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