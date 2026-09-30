Roblox : Codes Anime Dice (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Dice (Dés d'anime) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes Anime Dice (Dés d'anime)

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Dice. Ces codes vous permettent de récupérer des gemmes, des spins ou encore des rerolls afin d'avancer dans votre aventure plus rapidement.



Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.





Codes actifs Anime Dice

Récompenses Codes actifs Récompenses UPDATE6 Récompenses 400KLIKES Récompenses UPDATE5 Récompenses 250KLIKES Récompenses 100KLIKES Récompenses 40KCCU Récompenses 30KCCU Récompenses UPDATE4 Récompenses 20KCCU Récompenses 10KCCU Récompenses 5KCCU Récompenses 1KCCU Récompenses UPDATE3 Récompenses UPDATE2 Récompenses UPDATE1 Récompenses RELEASE

Codes expirés Anime Dice

Voir les codes Anime Dice expirés Récompenses Codes expirés Aucun code Anime Dice n'est actuellement expiré





Comment activer les codes dans Anime Dice ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Anime Dice, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

Lancez le jeu. Appuyez sur le bouton « Shop » à gauche de votre écran. Une fenêtre « Shop » devrait s'ouvrir. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code… ». Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Redeem ». Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Anime Dice.











Anime Dice, qu'est-ce que c'est ?

Anime Dice (Dés d'anime) est une expérience qui a été lancée en août 2026 par le studio More & More Games. Anime Dice vous plonge dans un univers où la chance est au cœur de votre progression. Lancez les dés pour révéler de puissants personnages issus de l'univers anime, améliorez vos dés pour augmenter votre chance et formez l'équipe la plus redoutable possible. Collectionnez des personnages rares, découvrez différentes mutations et profitez de gains générés même lorsque vous êtes hors ligne. Enrichissez votre collection et grimpez dans les classements avec les meilleurs personnages. Les codes Anime Dice vous donneront la possibilité de récupérer de nombreux bonus, lesquels seront utiles pour évoluer plus facilement et rapidement dans votre aventure et combats.



Jouez à Anime Dice



Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.



Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.



Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.