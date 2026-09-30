Roblox : Codes Anime Dice (Octobre 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 30 septembre 2026 à 08h50
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Dice (Dés d'anime) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes Anime Dice (Octobre 2026)

Codes Anime Dice (Dés d'anime)

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Dice. Ces codes vous permettent de récupérer des gemmes, des spins ou encore des rerolls afin d'avancer dans votre aventure plus rapidement.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Anime Dice

Récompenses Codes actifs
Récompenses
UPDATE6
Récompenses
400KLIKES
Récompenses
UPDATE5
Récompenses
250KLIKES
Récompenses
100KLIKES
Récompenses
40KCCU
Récompenses
30KCCU
Récompenses
UPDATE4
Récompenses
20KCCU
Récompenses
10KCCU
Récompenses
5KCCU
Récompenses
1KCCU
Récompenses
UPDATE3
Récompenses
UPDATE2
Récompenses
UPDATE1
Récompenses
RELEASE

Codes expirés Anime Dice

Voir les codes Anime Dice expirés
Récompenses Codes expirés
Aucun code Anime Dice n'est actuellement expiré


Comment activer les codes dans Anime Dice ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Anime Dice, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Shop » à gauche de votre écran.
  3. Une fenêtre «  Shop » devrait s'ouvrir.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter Code… ».
  5. Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Redeem ».
  6. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Anime Dice.

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Anime Dice, qu'est-ce que c'est ?

Anime Dice (Dés d'anime) est une expérience qui a été lancée en août 2026 par le studio More & More Games. Anime Dice vous plonge dans un univers où la chance est au cœur de votre progression. Lancez les dés pour révéler de puissants personnages issus de l'univers anime, améliorez vos dés pour augmenter votre chance et formez l'équipe la plus redoutable possible. Collectionnez des personnages rares, découvrez différentes mutations et profitez de gains générés même lorsque vous êtes hors ligne. Enrichissez votre collection et grimpez dans les classements avec les meilleurs personnages. Les codes Anime Dice vous donneront la possibilité de récupérer de nombreux bonus, lesquels seront utiles pour évoluer plus facilement et rapidement dans votre aventure et combats.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.

Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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