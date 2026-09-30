Roblox : Codes +1 Loot To Forge (Octobre 2026)
le 30 septembre 2026 à 09h30
Codes +1 Loot To Forge
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur +1 Loot To Forge. Ces codes vous permettent de récupérer des pièces, des potions ou encore des rerolls afin d'avancer dans votre aventure plus rapidement. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs +1 Loot To Forge
|Récompenses
|Codes actifs
|Récompenses
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50000CCU
Codes expirés +1 Loot To Forge
Voir les codes +1 Loot To Forge expirés
30000CCU - 20000CCU
Comment activer les codes dans +1 Loot To Forge ?
Si vous souhaitez activer des codes sur +1 Loot To Forge, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
- Lancez le jeu.
- Appuyez sur le bouton « Shop » à gauche de votre écran.
- Une fenêtre « Shop » devrait s'ouvrir.
- Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « …… ».
- Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Submit ».
- Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans +1 Loot To Forge.
+1 Loot To Forge, qu'est-ce que c'est ?
+1 Loot To Forge est une expérience qui a été lancée en août 2026 par le studio Good Bro. +1 Loot to Forge vous plonge dans une aventure où chaque butin vous rapproche de la puissance ultime. Cliquez pour augmenter votre puissance, affrontez des hordes d'ennemis et récoltez de précieux minerais pour fabriquer des équipements toujours plus puissants. Améliorez votre arsenal, renforcez votre personnage et partez à la conquête du monde pour devenir le guerrier le plus redoutable. Les codes +1 Loot To Forge vous donneront la possibilité de récupérer de nombreuses ressources, lesquelles seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement dans votre aventure de forgeron.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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