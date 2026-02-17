Roblox : Codes Anime Fighting Simulator: Endless (Septembre 2026)

Roblox : Codes Anime Battlegrounds X (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Battlegrounds X de Roblox afin de récupérer des gemmes ou des bonus gratuitement.
|Récompenses
|Codes actifs
|Récompenses
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DIM2FASTFIX
|Récompenses
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DIMENSION2
|Récompenses
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Dim3Bugs
|Récompenses
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ALotOfQuests
|Récompenses
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QuestsFixedNow
|Récompenses
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350KLIKES
|Récompenses
|
SomeExtraStuff
|Récompenses
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Dimension3
|Récompenses
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Dim3Delayed
|Récompenses
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Kaidot
|Récompenses
|
NewLuffy
|Récompenses
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Shadow!
|Récompenses
|
Enel
|Récompenses
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YutaTheGoat
|Récompenses
|
LondonBridgeIsFallingDown
|Récompenses
|
QOLUpdate
|Récompenses
|
Dimension3VerySoon
|Récompenses
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FinallyFilters
|Récompenses
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NewBattlepassComing
|Récompenses
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AdminYen
|Récompenses
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AdminChampSlots
|Récompenses
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AdminBattlepassExp
|Récompenses
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Hanma
|Récompenses
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BIGAdminAbuse
|Récompenses
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AntiMagicMask
|Récompenses
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SpringPart2!
|Récompenses
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Veldora
|Récompenses
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AyanokojiTheGoat
|Récompenses
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SoleExceptionOfSatoruGojo
|Récompenses
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CoolNewPowers
|Récompenses
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DemonLordReturns
|Récompenses
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IntelligenceCombo
|Récompenses
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Matue
|Récompenses
|
Blackhole?
|Récompenses
|
ROBLOXSHUTDOWN
|Récompenses
|
DestructiveLightning?
|Récompenses
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Wealth
|Récompenses
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Power
|Récompenses
|
Knowledge
|Récompenses
|
AdminAbuse!
|Récompenses
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Zoltraak?
|Récompenses
|
Speedwagon?
|Récompenses
|
ShenronWishes?
|Récompenses
|
DemonKing
|Récompenses
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Bubble
|Récompenses
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Mambo
|Récompenses
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SpringShutdown
|Récompenses
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BlueMoonFlower
|Récompenses
|
KnowledgeGrimoires
|Récompenses
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SpringUpdate!
|Récompenses
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MothersDay
|Récompenses
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EndlessMage
|Récompenses
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MoreDailies?
|Récompenses
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OldBuffs?
|Récompenses
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Flowers?
|Récompenses
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Frieren?
|Récompenses
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Endless?
|Récompenses
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UpdateLog
|Récompenses
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SpringSoon!
|Récompenses
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MahitoAppears
|Récompenses
|
Astolfo
|Récompenses
|
PityIsHere
|Récompenses
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LetsGoGambling
|Récompenses
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FreeToPlay
|Récompenses
|
QuestsPatch
|Récompenses
|
Gavel
|Récompenses
|
MonsterCube
|Récompenses
|
PrisonRealm
|Récompenses
|
SukunaAwakens
|Récompenses
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ShibuyaBoost
|Récompenses
|
LarpTechnique
|Récompenses
|
DomainExpansion
|Récompenses
|
NewCursedPoints
|Récompenses
|
NewShibuyaGamemode
|Récompenses
|
TenShadows
|Récompenses
|
KingOfCursesx
|Récompenses
|
SixEyes
|Récompenses
|
ShibuyaUpdate
|Récompenses
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RobloxShutdown
|Récompenses
|
MondayBattlePassCode
|Récompenses
|
CursedFix
|Récompenses
|
Dim2Shutdown
|Récompenses
|
Dimension2
|Récompenses
|
Broly
|Récompenses
|
DioOverHeaven
|Récompenses
|
NewDim2Specials
|Récompenses
|
NewArtifacts
|Récompenses
|
TetoBestTesterManager
|Récompenses
|
NewWeekendEXPCode
|Récompenses
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NewWeekendYenCode
|Récompenses
|
Dim2Soon
|Récompenses
|
WeekendTraitsCode
|Récompenses
|
WeekendEXPCode
|Récompenses
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WeekendYenCode
|Récompenses
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325KLIKES!
|Récompenses
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DAILYFIXED!
|500 000 Hearts
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TUESDAYHEARTSCODE
|Récompenses
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TUESDAYTRAITSCODE
|50 Trait Rerolls
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BIGTRAITSCODE
|1 Yen
|
JazzyBadAtChess
|10 Trait Rerolls
|
SORRYFORPART2DELAY
|1 000 000 Hearts
|
NEWUPDATE2026
|100 000 Chikara
|
VALENINESPART2
|100 000 Yen
|
100KFAVS
|100 000 Yen
|
100MVISITS
|75 000 Yen
|
300KLIKES
|500 000 Hearts
|
ANOTHERVALENTINESSHUTDOWN
|40 DailyExp
|
SORRYFORDAILYBUG
|75 000 Yen
|
275KLIKES
|50 000 Yen
|
250KLIKES
|25 000 Yen
|
225KLIKES
|1 Yen
|
WEDNESDAYADDAMS
|75 000 Chikara
|
DIMENSION2SOON
|500 000 Hearts
|
VALENTINESEVENT
|250 000 Hearts
|
VALENTINESSHUTDOWNAGAIN
|250 000 Hearts
|
VALENTINESSHUTDOWN
|50 000 Chikara
|
50KCHIKARACODE
|100 000 Yen
|
SATURDAYBUGSPATCH
|Boost
|
KURAMAUPDATE
|Boost
|
FIGHTINGPASS
|100 000 Chikara
|
BIGCHIKARACODE
|50 000 Chikara
|
SMALLCHIKARACODE
|75 000 Yen
|
200KLIKES
|50 000 Yen
|
175KLIKES
|Boost
|
125KLIKES
|50 000 Chikara
|
SecretCode
|10 000 Chikara
|
FreeChikara3
|10 000 Chikara
|
FreeChikara2
|5000 Chikara
|
FreeChikara
|1000 Yen
|
YenCode
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