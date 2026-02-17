Roblox : Codes Anime Fighting Simulator: Endless (Septembre 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Fighting Simulator: Endless de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes Anime Fighting Simulator: Endless (Septembre 2026)

Codes Anime Fighting Simulator: Endless

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Fighting Simulator: Endless. Ces codes vous permettent de récupérer des Yen, de l'XP, des boosts ou encore des rerolls afin d'améliorer votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Anime Fighting Simulator: Endless

Récompenses Codes actifs
Récompenses
DIM2FASTFIX
Récompenses
DIMENSION2
Récompenses
Dim3Bugs
Récompenses
ALotOfQuests
Récompenses
QuestsFixedNow
Récompenses
350KLIKES
Récompenses
SomeExtraStuff
Récompenses
Dimension3
Récompenses
Dim3Delayed
Récompenses
Kaidot
Récompenses
NewLuffy
Récompenses
Shadow!
Récompenses
Enel
Récompenses
YutaTheGoat
Récompenses
LondonBridgeIsFallingDown
Récompenses
QOLUpdate
Récompenses
Dimension3VerySoon
Récompenses
FinallyFilters
Récompenses
NewBattlepassComing
Récompenses
AdminYen
Récompenses
AdminChampSlots
Récompenses
AdminBattlepassExp
Récompenses
Hanma
Récompenses
BIGAdminAbuse
Récompenses
AntiMagicMask
Récompenses
SpringPart2!
Récompenses
Veldora
Récompenses
AyanokojiTheGoat
Récompenses
SoleExceptionOfSatoruGojo
Récompenses
CoolNewPowers
Récompenses
DemonLordReturns
Récompenses
IntelligenceCombo
Récompenses
Matue
Récompenses
Blackhole?
Récompenses
ROBLOXSHUTDOWN
Récompenses
DestructiveLightning?
Récompenses
Wealth
Récompenses
Power
Récompenses
Knowledge
Récompenses
AdminAbuse!
Récompenses
Zoltraak?
Récompenses
Speedwagon?
Récompenses
ShenronWishes?
Récompenses
DemonKing
Récompenses
Bubble
Récompenses
Mambo
Récompenses
SpringShutdown
Récompenses
BlueMoonFlower
Récompenses
KnowledgeGrimoires
Récompenses
SpringUpdate!
Récompenses
MothersDay
Récompenses
EndlessMage
Récompenses
MoreDailies?
Récompenses
OldBuffs?
Récompenses
Flowers?
Récompenses
Frieren?
Récompenses
Endless?
Récompenses
UpdateLog
Récompenses
SpringSoon!
Récompenses
MahitoAppears
Récompenses
Astolfo
Récompenses
PityIsHere
Récompenses
LetsGoGambling
Récompenses
FreeToPlay
Récompenses
QuestsPatch
Récompenses
Gavel
Récompenses
MonsterCube
Récompenses
PrisonRealm
Récompenses
SukunaAwakens
Récompenses
ShibuyaBoost
Récompenses
LarpTechnique
Récompenses
DomainExpansion
Récompenses
NewCursedPoints
Récompenses
NewShibuyaGamemode
Récompenses
TenShadows
Récompenses
KingOfCursesx
Récompenses
SixEyes
Récompenses
ShibuyaUpdate
Récompenses
RobloxShutdown
Récompenses
MondayBattlePassCode
Récompenses
CursedFix
Récompenses
Dim2Shutdown
Récompenses
Dimension2
Récompenses
Broly
Récompenses
DioOverHeaven
Récompenses
NewDim2Specials
Récompenses
NewArtifacts
Récompenses
TetoBestTesterManager
Récompenses
NewWeekendEXPCode
Récompenses
NewWeekendYenCode
Récompenses
Dim2Soon
Récompenses
WeekendTraitsCode
Récompenses
WeekendEXPCode
Récompenses
WeekendYenCode
Récompenses
325KLIKES!
Récompenses
DAILYFIXED!
500 000 Hearts
TUESDAYHEARTSCODE
Récompenses
TUESDAYTRAITSCODE
50 Trait Rerolls
BIGTRAITSCODE
1 Yen
JazzyBadAtChess
10 Trait Rerolls
SORRYFORPART2DELAY
1 000 000 Hearts
NEWUPDATE2026
100 000 Chikara
VALENINESPART2
100 000 Yen
100KFAVS
100 000 Yen
100MVISITS
75 000 Yen
300KLIKES
500 000 Hearts
ANOTHERVALENTINESSHUTDOWN
40 DailyExp
SORRYFORDAILYBUG
75 000 Yen
275KLIKES
50 000 Yen
250KLIKES
25 000 Yen
225KLIKES
1 Yen
WEDNESDAYADDAMS
75 000 Chikara
DIMENSION2SOON
500 000 Hearts
VALENTINESEVENT
250 000 Hearts
VALENTINESSHUTDOWNAGAIN
250 000 Hearts
VALENTINESSHUTDOWN
50 000 Chikara
50KCHIKARACODE
100 000 Yen
SATURDAYBUGSPATCH
Boost
KURAMAUPDATE
Boost
FIGHTINGPASS
100 000 Chikara
BIGCHIKARACODE
50 000 Chikara
SMALLCHIKARACODE
75 000 Yen
200KLIKES
50 000 Yen
175KLIKES
Boost
125KLIKES
50 000 Chikara
SecretCode
10 000 Chikara
FreeChikara3
10 000 Chikara
FreeChikara2
5000 Chikara
FreeChikara
1000 Yen
YenCode

Codes expirés Anime Fighting Simulator: Endless

Voir les codes Anime Fighting Simulator: Endless expirésBIGHEARTSCOD - WednesdayYenCode - WednesdayBoostsCode - Krampus - Gullible67


Comment activer les codes dans Anime Fighting Simulator: Endless ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Anime Fighting Simulator: Endless, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Dans le menu présent à gauche de votre écran, cliquez sur les flèches jusqu'à voir le logo Discord.
  3. Appuyez sur le bouton Discord.
  4. Une fenêtre « Codes » devrait s'ouvrir.
  5. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « [CODE HERE] ».
  6. Validez le tout en cliquant sur le bouton vert « ENTER ».
  7. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Anime Fighting Simulator: Endless.

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Anime Fighting Simulator: Endless, qu'est-ce que c'est ?

Anime Fighting Simulator: Endless est un jeu qui a été lancé en janvier 2026 par le studio AFS: Endless. AFS: Endless propose un titre centré sur l'entraînement au combat, basé et inspiré des animes les plus populaires. Pour espérer devenir le plus grand des combattants, vous devrez entraîner votre corps, mais aussi votre esprit, en venant à bout des différents ennemis qui se mettront sur votre chemin dans un monde qui, quoi que vous fassiez, vous appartiendra. Les codes Anime Fighting Simulator: Endless vous donneront la possibilité de récupérer de nombreux bonus, lesquels seront utiles pour que vous progressiez dans votre aventure plus facilement et rapidement.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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