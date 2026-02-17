Roblox : Codes Abyss (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Abyss de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Abyss
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Abyss. Ces codes vous permettent de récupérer diverses récompenses telles que des Shards, potions ou encore monnaie afin de faciliter votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Abyss
Récompenses
Codes actifs
Récompenses
SPORE
Récompenses
SORRYDELAY
Récompenses
FISHPOND
Récompenses
MONKE
10 VTickets et 1 Love Potion
LOVE
Codes expirés Abyss
Voir les codes Abyss expirésBUGFIX01 - RELEASE
Comment activer les codes dans Abyss ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Abyss, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le rouage en haut à gauche de votre écran.
Une fenêtre « Settings » devrait s'ouvrir.
Descendez tout en bas de cette fenêtre.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter code… ».
Validez le tout en appuyant sur le bouton vert « Redeem ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Abyss.
Abyss, qu'est-ce que c'est ?
Abyss est un jeu qui a été lancé en janvier 2026 par le studio Deep Spirit Games. Abyss est un jeu de survie et d'exploration en monde ouvert sous-marin où la plongée et la pêche sont essentielles à votre progression. Munissez-vous de votre harpon pour capturer des poissons uniques, parfois mutés et bien plus précieux, tout en évitant les créatures agressives qui rôdent dans les profondeurs. Améliorez votre équipement, explorez de nouveaux biomes et aventurez-vous toujours plus bas dans l'océan. Entre découvertes, dangers et mystères comme le Kraken, chaque plongée vous rapproche un peu plus des secrets de l'abîme. Les codes Abyss vous donneront la possibilité de récupérer diverses ressources, lesquelles seront utiles pour progresser dans votre aventure plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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