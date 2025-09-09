Roblox augmente les revenus des créateurs et dévoile de nouveaux outils

Lors de sa conférence annuelle, Roblox a annoncé une hausse de 8,5 % du taux de rémunération DevEx et présenté de nouveaux outils comme la création d'objets 4D ou la traduction vocale en temps réel, destinés à renforcer l'écosystème des créateurs.
Pour sa 11e Roblox Developers Conference (RDC), la plateforme a mis l'accent sur un objectif clair, celui de permettre à ses créateurs de transformer leur passion en activité pérenne. Avec plus d'un milliard de dollars reversés via le Developer Exchange en un an, Roblox confirme son ambition de devenir une place incontournable de la création de contenus vidéoludiques, en incitant les jeunes développeurs à s'investir pour tenter de gagner un peu d'argent.
Une rémunération plus avantageuse
Parmi les annonces phares, Roblox
a confirmé une augmentation de 8,5 % du taux de change DevEx
, offrant aux créateurs plus de revenus pour leurs productions. Nick Tornow, SVP of Engineering, a expliqué que « augmenter le DevEx est l'une des façons les plus directes de récompenser la valeur incroyable que nos créateurs apportent à Roblox.
» Il ajoute que l'objectif est de donner aux développeurs la possibilité de transformer leurs idées en entreprises viables.
Des outils pour repousser les limites
Roblox a également dévoilé une série de nouveaux outils :
- Création d'objets 4D, pour concevoir des modèles interactifs plus immersifs.
- Traduction vocale en temps réel dans le chat vocal, facilitant la communication internationale.
- APIs speech-to-text et text-to-speech pour améliorer l'accessibilité.
- Améliorations de l'Assistant IA, afin d'accélérer la production de contenus.
Pour soutenir la croissance des communautés, Roblox teste également le partage de vidéos courtes avec Roblox Moments, à la manière de YouTube et TikTok
. La société a aussi annoncé un renforcement de ses partenariats avec Mattel, offrant davantage de licences et d'outils aux créateurs pour exploiter des univers déjà populaires.
Un objectif à long terme
David Baszucki, PDG de Roblox, avait fixé l'ambition de capter 10 % du marché mondial du contenu gaming pour ses créateurs. Avec l'évolution du DevEx et l'arrivée de nouveaux outils technologiques, la plateforme s'en rapproche, donnant à ses millions de développeurs de nouvelles armes pour repousser les limites de la création.
commentaire (1)
Si vous plait jouez a mon jeu il s'appele "Find the coins for escape from the rooms"
Merci de le testez svp
Pataterigole1