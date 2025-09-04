Roblox va utiliser une technologie d'estimation faciale de l'âge pour renforcer la sécurité des mineurs

Face aux critiques sur ses failles de sécurité, Roblox annonce l'intégration d'une nouvelle technologie d'estimation faciale de l'âge destinée à mieux protéger ses jeunes utilisateurs. L'objectif est de limiter les interactions entre adultes et mineurs, sauf lorsqu'ils se connaissent dans la vie réelle.

Une nouvelle étape dans la vérification de l'âge sur Roblox

Limiter la communication entre adultes et mineurs

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Une réponse à la pression politique et médiatique

Avec plus de, Roblox est l'une des plateformes les plus fréquentées au monde, mais aussi l'une des plus surveillées en matière de sécurité des enfants. Sous pression croissante après des accusations de laxisme et même une plainte déposée en Louisiane en août 2025, la société met en placeRoblox explique que son système d'analysera un selfie afin de déterminer une tranche d'âge : moins de 13 ans, 13+ ou 18+. Ce classement conditionnera l'accès aux fonctionnalités sociales, aux contenus et aux outils de communication de la plateforme. Selon l'entreprise, cette méthode sera plus fiable que l'âge déclaré lors de la création d'un compte, souvent falsifié par les utilisateurs.Une autre mesure forte accompagnera ce dispositif., sauf s'ils sont enregistrés comme connaissances réelles. L'objectif est de réduire drastiquement les risques d'approches prédatrices. Roblox précise que ces protections supplémentaires permettront d'en fonction du développement des utilisateurs et d'éviter les situations à risque.La décision survient alors que Roblox est régulièrement accusé d'être un « terrain de chasse pour les prédateurs ». En 2025, le ton s'est durci puisque La Louisiane a poursuivi Roblox Corporation pour « mettre en danger les enfants », étant donné que la société ne faisait pas grand-chose pour garantir la sécurité des plus jeunes.Si des géants comme Meta ou Microsoft testent déjà des systèmes similaires, l'efficacité de l'reste débattue. Des détournements avaient par exemple été observés sur Discord via des photos issues de Death Stranding. Roblox assure néanmoins que ses outils de machine learning, déjà utilisés pour la modération vocale, se sont montrés efficaces et qu'ils continueront d'évoluer pour garantir un environnement plus sûr.