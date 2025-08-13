Lady Gaga débarque dans Roblox Dress to Impress pour un événement spécial

La star mondiale Lady Gaga rejoint Dress to Impress sur Roblox pour un événement exclusif inspiré de son dernier album Mayhem, avec défis thématiques et récompenses inédites.
Phénomène de Roblox
depuis près de deux ans, Dress to Impress invite les joueurs à créer des tenues en fonction de thèmes imposés, avec un classement final basé sur les votes des autres participants. Cette semaine, le jeu passe à la vitesse supérieure avec la participation exceptionnelle de Lady Gaga, qui arrive donc dans un nouveau jeu vidéo après sa collaboration avec Fortnite l'an dernier.
Un événement sous le signe de Mayhem
Dès le 16 août
, les joueurs pourront relever des défis thématiques autour de Mayhem
, dernier album de l'artiste directement dans le jeu Dress to Impress, qui fait sensation depuis un long moment sur Roblox. Les épreuves permettront de débloquer des vêtements et accessoires exclusifs inspirés de son univers.
Le mode Style Showdown
proposera également un challenge basé sur la chanson Zombieboy
. Et pour quelques chanceux, l'événement pourrait se transformer en rencontre virtuelle : Lady Gaga elle-même viendra juger une compétition de tenues en jeu. Un moment que beaucoup de joueurs voudront vivre.
Des récompenses pour tous
En plus des défis liés à Lady Gaga, les joueurs pourront obtenir gratuitement plusieurs tenues et accessoires tout au long du mois d'août. Une occasion idéale de personnaliser son avatar, même en dehors des épreuves officielles. Et de faire son retour sur l'un des jeux les plus populaires de Roblox. D'ailleurs, des codes Dress to Impress
sont disponibles, là aussi pour récupérer des récompenses.
Roblox, plus populaire que jamais
Cet événement s'inscrit dans un contexte de forte croissance pour Roblox en 2025. D'autres jeux comme Grow a Garden
continuent de cartonner, et YouTube a récemment annoncé avoir atteint 1 000 milliards de vues
sur les vidéos liées à Roblox en vingt ans. La plateforme atteint d'ailleurs 40 millions d'utilisateurs simultanés lors de ses plus gros pics, loin de n'importe quel autre jeu.
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