Roblox : Codes Dress to Impress (Septembre 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 août 2026 à 12h00
23 
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Dress to Impress de Roblox vous permettant de récupérer de nombreux accessoires et vêtements gratuitement.
Roblox : Codes Dress to Impress (Septembre 2026)

Codes Dress to Impress

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Dress to Impress. Ces codes vous permettent de récupérer des éléments de personnalisation afin de pouvoir mieux habiller votre personnage, et vous démarquer des autres joueurs. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes, ainsi que les tirets.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Dress to Impress

Récompenses Codes actifs
Récompenses
RDC2026
Récompenses
10BILLION
Récompenses
LANADOLLDRESS
Récompenses
PROUD
Récompenses
LNY
Récompenses
LIONDANCER
Récompenses
BHM26
Récompenses
CUPIDSCLOUD
Récompenses
CA11MEHHALEY
Récompenses
2026BADDIES
Récompenses
CH00P1E_B4CK_AGA1N
Récompenses
2YEARS
Récompenses
2GETHER
Récompenses
ELPHABA
Récompenses
GLINDA
Récompenses
VANILLAMACE
Récompenses
PIXIIUWU
Récompenses
3NCHANTEDD1ZZY
Récompenses
ANGELT4NKED
Récompenses
ELLA
Récompenses
1CON1CF4TMA
Récompenses
MEGANPLAYSBOOTS
Récompenses
CH00P1E_1S_B4CK
Récompenses
D1ORST4R
Récompenses
S3M_0W3N_Y4Y
Récompenses
UMOYAE
Récompenses
KITTYUUHH
Récompenses
BELALASLAY
Récompenses
KREEK
Récompenses
LANATUTU
Récompenses
M3RM4ID
Récompenses
ITSJUSTNICHOLAS
Récompenses
C4LLMEHH4LEY
Récompenses
IBELLASLAY
Récompenses
ASHLEYBUNNI
Récompenses
SUBM15CY
Récompenses
LABOOTS
Récompenses
LANA
Récompenses
TEKKYOOZ
Récompenses
LEAHASHE
Récompenses
LANABOW

Codes expirés Dress to Impress

Voir les codes Dress to Impress expirésKATSEYE - FACECARD - BADDIE4LIFE - M0T0PRINCESSWAV - B3APL4YS_D0L1E - 4BILLION - B3APL4YS_D0L1E - RDC2025 - VALENTINESDAY - CHERRY - EYELASHES - DOLLISTAGRAM - DOLLISTA - REWARD4CLASS1C - THEGAMES - CHOOPIE10K - WINTERUPDATE - LNY2025 - HAPPYNEWYEAR - NY2025 - CUPIDSCLOUD - SWEETHEART - YEAROFTHESNAKE - Vanillamace - FASHION - BADDIE4LIFE


Comment activer les codes dans Dress to Impress ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Dress to Impress, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Codes » à gauche de votre écran.
    1. Celui-ci est uniquement accessible lors de la phase d'essayage. Elle ne l'est pas lors du défilé.
  3. Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE HERE ».
  5. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Dress to Impress.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Dress to Impress, qu'est-ce que c'est ?

Dress to Impress est un jeu qui a été lancé en octobre 2023 par le studio Dress to Impress Group. Comme son nom le laisse sous-entendre, Dress to Impress, vous permettra de gérer votre personnage, un mannequin, qui devra performer dans la mode en se démarquant de ses concurrents. Créez votre style, soyez original, et devenez la reine de la mode. Les codes Dress to Impress vous donneront la possibilité de récupérer de nombreux objets, lesquels seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement vers les sommets.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'un des jeux Roblox les plus populaires adapté en film par le réalisateur de Toy Story 4 et Sam Raimi
Roblox 18 septembre 2026

L'un des jeux Roblox les plus populaires adapté en film par le réalisateur de Toy Story 4 et Sam Raimi

Le phénomène Roblox franchit un nouveau cap. Le célèbre jeu de survie horrifique 99 nuits dans la forêt (ou 99 Nights in the Forest en version originale) va être adapté au cinéma par 20th Century Studios. Avec Sam Raimi à la production et Josh Cooley au scénario, Hollywood s'empare des immenses succès de la plateforme.
Le secret derrière les collaborations improbables qui envahissent Roblox
Roblox 18 septembre 2026

Le secret derrière les collaborations improbables qui envahissent Roblox

Nike, Sonic ou Bob l'éponge, les marques envahissent l'univers de Roblox. Lors de la Roblox Developers Conference, un expert a dévoilé les coulisses de ces partenariats massifs. Une stratégie redoutable qui vise désormais un public inattendu, les adultes dotés d'un véritable pouvoir d'achat.
Roblox fait de grandes annonces, avec un mode hors ligne et des jeux sur navigateurs
Roblox 12 septembre 2026

Roblox fait de grandes annonces, avec un mode hors ligne et des jeux sur navigateurs

Pour ses 20 ans, Roblox annonce une révolution majeure. Fini le confinement à une seule application : la plateforme va proposer des jeux autonomes, un accès direct sur navigateur et même un mode hors-ligne, tout en repensant la rémunération de ses créateurs.

commentaires (23)

Avatar
Je veux tout les code 🤬🤬🤬 (invité) Le 24/08/2026 à 17:55

Je veux tout les code 🤬🤬🤬🤬

Avatar
Jissoudeblackpink (invité) Le 15/08/2026 à 12:07

Je ne voulais pas envoiller des signalement. Je pensais que cetais pour m'en souvenir désoler.🥺🥺🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭
Mais sinon jadord ce jeux ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️🥰🥰🥰🥰🥰

Avatar
love_sanrio9999 (invité) Le 10/07/2026 à 19:46

C’est super merci beaucoup

Avatar
Lyly (invité) Le 07/07/2026 à 23:33

Je trouve sa cool mais j'aimerais que dress to impress fasse en sorte que les codes n'expirent pas et que tt les items beau ne soient pas difficiles à avoir

Avatar
Louha13stitch (invité) Le 12/06/2026 à 22:38

C'est trop juste 😭

Avatar
Jenni (invité) Le 14/05/2026 à 16:51

C'est chiant tu manques des codes ils sont expiré tu me manques des codes il marche pas à la fin faut savoir

Avatar
Nono12 (invité) Le 07/05/2026 à 12:51

Je trouve que dress to impress est un jeu très bien pour faire marche sa créativité

Avatar
Userrrrr34kk (invité) Le 01/05/2026 à 01:58

Les gens c'est pas un probleme a aranger vous dites les codes suivants ne marchent plus et tout,c'est normal car Group Dress To Impress a fait en sorte que quelque code comme "CUPISCLOUD" soit disponible que dans un mois de l'année par exemple j'ai pu l'obtenir en Mars 2025 . Essayez le prochain Mars et peut etre ca marchera :)

Avatar
Kawai_97498 (invité) Le 27/03/2026 à 19:43

Les codes sont expiré 😭

Avatar
Lis (invité) Le 20/02/2026 à 13:34

Je trouve que dresse to inpresse(s'habille pour inpresione) et un jeux super sympa mais pour les code sa s'exprive vite et on a pas toujours le temps de marke les code.

Avatar
SOSO-ST4R (invité) Le 15/02/2026 à 10:34

il y a certains codes qui ne marchent pas:

-CUPIDSCLOUD
-2026BADDIES
-2YEARS
-2GETHER
-ELPHABA
-GLINDA
-CH00P1E_1S_B4CK
-C4LLMEHH4LEY

Sa serai sympas d'arranger le problème merciii d'avance!

Avatar
FBL (invité) Le 10/02/2026 à 21:15

A,b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z

Avatar
Lolacestyle (invité) Le 09/02/2026 à 18:42

Aucun code ne marchent

Avatar
25k_NiAmA (invité) Le 07/02/2026 à 18:02

Pourquoi ça marche pas!!!

Avatar
Ojk (invité) Le 25/12/2025 à 11:59

PK les son il expiré?

Avatar
Lydia (invité) Le 15/12/2025 à 17:57

J adore le jeu je veu plus de mise a jour et de code

Avatar
NOEMI135029 (invité) Le 16/11/2025 à 00:23

COUCOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Avatar
Agathelaury07 (invité) Le 15/11/2025 à 15:40

juste svp donnez moi le truc pour modifier les visages svpp c'est mon rêve T-T

Avatar
la queen (invité) Le 25/05/2025 à 04:20

je veut plus dinfo sil vous plait

Avatar
Skine_34 (invité) Le 27/02/2025 à 14:55

C vrais