Roblox : Codes Dress to Impress (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Dress to Impress de Roblox vous permettant de récupérer de nombreux accessoires et vêtements gratuitement.
Codes Dress to Impress
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Dress to Impress. Ces codes vous permettent de récupérer des éléments de personnalisation afin de pouvoir mieux habiller votre personnage, et vous démarquer des autres joueurs. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes, ainsi que les tirets.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Dress to Impress, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « Codes » à gauche de votre écran.
Celui-ci est uniquement accessible lors de la phase d'essayage. Elle ne l'est pas lors du défilé.
Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE HERE ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Dress to Impress.
Dress to Impress, qu'est-ce que c'est ?
Dress to Impress est un jeu qui a été lancé en octobre 2023 par le studio Dress to Impress Group. Comme son nom le laisse sous-entendre, Dress to Impress, vous permettra de gérer votre personnage, un mannequin, qui devra performer dans la mode en se démarquant de ses concurrents. Créez votre style, soyez original, et devenez la reine de la mode. Les codes Dress to Impress vous donneront la possibilité de récupérer de nombreux objets, lesquels seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement vers les sommets.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (23)
Je veux tout les code 🤬🤬🤬🤬
Je ne voulais pas envoiller des signalement. Je pensais que cetais pour m'en souvenir désoler.🥺🥺🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭
Mais sinon jadord ce jeux ✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️✨️🥰🥰🥰🥰🥰
C’est super merci beaucoup
Je trouve sa cool mais j'aimerais que dress to impress fasse en sorte que les codes n'expirent pas et que tt les items beau ne soient pas difficiles à avoir
C'est trop juste 😭
C'est chiant tu manques des codes ils sont expiré tu me manques des codes il marche pas à la fin faut savoir
Je trouve que dress to impress est un jeu très bien pour faire marche sa créativité
Les gens c'est pas un probleme a aranger vous dites les codes suivants ne marchent plus et tout,c'est normal car Group Dress To Impress a fait en sorte que quelque code comme "CUPISCLOUD" soit disponible que dans un mois de l'année par exemple j'ai pu l'obtenir en Mars 2025 . Essayez le prochain Mars et peut etre ca marchera :)
Les codes sont expiré 😭
Je trouve que dresse to inpresse(s'habille pour inpresione) et un jeux super sympa mais pour les code sa s'exprive vite et on a pas toujours le temps de marke les code.
il y a certains codes qui ne marchent pas:
-CUPIDSCLOUD
-2026BADDIES
-2YEARS
-2GETHER
-ELPHABA
-GLINDA
-CH00P1E_1S_B4CK
-C4LLMEHH4LEY
Sa serai sympas d'arranger le problème merciii d'avance!
A,b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z
Aucun code ne marchent
Pourquoi ça marche pas!!!
PK les son il expiré?
J adore le jeu je veu plus de mise a jour et de code
COUCOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
juste svp donnez moi le truc pour modifier les visages svpp c'est mon rêve T-T
je veut plus dinfo sil vous plait
C vrais