Counter-Strike et League of Legends restent les rois incontestés de nos soirées gaming

Une nouvelle étude révèle que les classiques comme Counter-Strike 2 et League of Legends captent toujours l'essentiel du temps de jeu sur PC. Mais la véritable surprise vient de Roblox, dont la domination atteint désormais des niveaux vertigineux, surpassant même les géants du streaming vidéo.
C'est un secret de Polichinelle pour quiconque suit l'industrie vidéoludique, ce sont les vieux briscards qui tiennent la baraque
. Alors que la scène indépendante et les productions double-A continuent de porter l'innovation à bout de bras, elles ne pèsent pas aussi lourd commercialement que les titans habituels. Une fatigue générale se fait sentir autour des grandes franchises annuelles comme Call of Duty ou Assassin's Creed
, autrefois rendez-vous incontournables, aujourd'hui perçus par beaucoup comme des coquilles vides. Dans ce contexte de licenciements massifs et de coûts de développement explosifs, une nouvelle analyse vient confirmer une tendance lourde, les joueurs restent accrochés à leurs classiques
.
La vieille garde fait de la résistance
Un nouveau rapport signé Matthew Ball pour Epyllion
confirme que le « Big Five » du jeu PC (Counter-Strike
, Fortnite
, Minecraft
, League of Legends
et Roblox) accapare à lui seul 35 % des heures de jeu globales
. Cette statistique, similaire à celle de l'année précédente, démontre une fidélité inébranlable envers ces services.
Les cinq jeux suivants dans le classement, qui représentent environ 10 % du temps de jeu supplémentaire, sont également des titres âgés de 5 à 25 ans. Bien que le rapport ne les nomme pas explicitement, on devine aisément la présence de piliers comme World of Warcraft ou PUBG. Le constat pour les nouvelles sorties est sans appel, en 2025, les nouveaux jeux n'ont représenté que 14 % des heures jouées sur Steam
. Pire encore, la moitié de ce temps est concentrée sur seulement quatre titres.
Roblox, le colosse qui effraie la concurrence
Si la résilience de Valve et Riot Games est impressionnante, c'est bien Roblox qui change la donne
. La plateforme de création, souvent étiquetée à tort comme un simple jeu pour enfants, est devenue le moteur principal du marché. Selon l'analyse de Ball, Roblox représente plus de 4,5 % des dépenses mondiales
(hors Chine) et surtout 67 % de la croissance nette du secteur.
Mais le chiffre le plus terrifiant se trouve ailleurs. L'engagement trimestriel sur Roblox est désormais équivalent à celui de Steam, PlayStation et Fortnite réunis
. La plateforme rivalise même avec Netflix en termes d'heures d'utilisation totale. Certaines créations d'utilisateurs au sein de Roblox surpassent des studios entiers.
Une croissance maintenue par l'inflation
L'autre point soulevé par ce rapport concerne la stratégie économique des géants. Si les revenus se maintiennent, ce n'est pas grâce à une augmentation du nombre de joueurs ou du temps de jeu, mais par la hausse des prix
. Les jeux Mario Kart sont passés de 60 € à 80 € en onze ans, et le prix des V-Bucks de Fortnite a également grimpé. L'industrie masque ainsi une stagnation de sa base d'utilisateurs par une monétisation plus agressive
, en attendant que des titres providentiels comme GTA 6 viennent, peut-être, rebattre les cartes.
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