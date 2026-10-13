Les créateurs de RimWorld annoncent un nouveau projet

Treize ans après la première Alpha de RimWorld, Ludeon Studios tease son nouveau projet dans une publication partagée sur Steam. Cette dernière tournera sur le même moteur qui accueille désormais la simulation galactique.

Si RimWorld est toujours disponible et reçoit des nouveautés régulières, la mise à jour publiée le 12 octobre 2026 sur la page Steam du titre regorge de bonnes nouvelles. En effet, elle contient non pas une, mais deux révélations majeures, à commencer par l'arrivée de la version 1.7 en test.

Le test de la version 1.7 de RimWorld disponible dès maintenant

Les joueurs et joueuses qui le souhaitent peuvent dès à présent découvrir cette version et partager leurs commentaires pour aider les développeurs à l'améliorer avant son déploiement officiel.

Pour y accéder, rendez-vous dans votre bibliothèque Steam, faites un clic droit sur RimWorld et sélectionnez « Propriétés », puis allez dans l'onglet « Bêtas » et choisissez la branche « unstable ». Redémarrez Steam si le jeu ne se met pas à jour automatiquement. Si Steam vous le propose, choisissez « Play 1.7 Unstable ».

Cette mise à jour est très importante pour RimWorld car elle s'accompagne d'une migration complète vers un nouveau moteur. Le message donne également quelques précisions sur la prise en charge des mods ainsi que d'autres aspects de la transition. Mais la deuxième révélation est la plus marquante car Ludeon Studios annonce que RimWorld n'est pas le seul jeu sur lequel ses développeurs travaillent actuellement.

Un nouveau jeu confirmé, mais il faudra attendre avant de le découvrir

Le dernier paragraphe de la publication révèle qu'un autre projet se prépare. Le message indique simplement que « Nous travaillons sur quelque chose de nouveau ! Il faudra peut-être attendre un peu avant que nous puissions partager plus de détails, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de vous le dire. »

Bien entendu, les plus curieux auraient adoré en savoir davantage. D'autant qu'aucune fenêtre n'est évoquée pour la présentation de ce nouveau titre. La nouvelle risque donc de faire l'effet d'une bombe, puis de jouer avec la patience de la communauté. Mais restez aux aguets car Ludeon Studios pourrait bien faire d'autres surprises de ce genre dans ses billets Steam.