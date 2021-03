Resident Evil Re:Verse proposera une bêta ouverte

Participer à la bêta ouverte de Re:Verse

En début d'année, Capcom avait annoncé que. Il proposera une expérience de style match à mort en permettant aux joueurs d'incarner certains personnages emblématiques de la série,Si une bêta fermée a déjà eu lieu, à l'approche de son lancement, le studio japonais a indiqué qu', un mois avant sa sortie. Les utilisateurs de toutes les plateformes y sont conviés, à savoir PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le but sera notamment de tester les serveurs et l'équilibrage du jeu.Pour tenter l'expérience, le studio précise qu'il suffit de posséder un compte Capcom ID ( inscrivez-vous si ce n'est pas le cas) et de le lier à la plateforme sur laquelle vous souhaitez participer à la bêta.Concernant la période, sachez que cette. Capcom précise enfin que si vous avez pris part à la bêta fermée, vous n'avez pas à télécharger de fichiers supplémentaires.Rappelons enfin que. Nous ne savons pas encore si le mode sera disponible en standalone.