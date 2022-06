Resident Evil Re:Verse possède enfin une date de sortie

Une date de sortie pour Resident Evil Re:Verse

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé en janvier 2021 pour arriver en mai, en même temps Resident Evil: Village,. Depuis, nous n'avions presque plus eu d'informations, ce qui n'augurait rien de bon pour le multijoueur de la franchise, qui avait pourtant organisé plusieurs bêtas.Mais à l'occasion du showcase organisé par Capcom,Celle-ci est programmée pour, soit en même temps que le lancement du DLC de Village, et de l'édition Gold . D'ailleurs, notez queMalheureusement, aucune nouvelle image quant à cette production n'a été montrée, il faudra se contenter de ce que nous avons déjà vu, en 2021. Selon les informations présentes sur le site officiel,. D'ailleurs, les versions PS5 et Xbox Series seront tout simplement les versions PS4/Xbox One, signifiant que pour le moment, la mise à niveau n'est pas disponible.Pour rappel,, en incarnant les personnages iconiques de la franchise. Les parties durent cinq minutes et lorsque vous êtes éliminés, vous devenez une arme biologique, qui pourra être de plus en plus puissante au fil du temps.Rendez-vous le 28 octobre, donc, pour découvrir Resident Evil Re:Verse sur PC, PlayStation et Xbox. Gratuit pour les possesseurs de Village, payant pour les autres.