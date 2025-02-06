Resident Evil Re:Verse ne sera bientôt plus disponible

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 février 2025 à 15h37
Mauvaise nouvelle pour les passionnés de la franchise : l'opus multijoueur Resident Evil Re:Verse fermera définitivement ses serveurs au début de l'été.
Resident Evil Re:Verse ne sera bientôt plus disponible
Disponible depuis le 2 octobre 2022 sur la plupart des supports, Resident Evil Re:Verse proposait une expérience atypique aux joueurs en quête d'aventures à plusieurs. Dans ce jeu de tir, il est possible d'affronter entre 2 et 6 adversaires différents avec un seul objectif en tête : être le dernier encore debout. Cependant, ce titre aux allures de spin-off va connaître une fin précipitée. 

Resident Evil Re:Verse retiré des catalogues dès le 3 mars 

Le manque d'intérêt de la part de la communauté a incité Capcom à prendre une décision radicale concernant Resident Evil Re:Verse. En effet, via une note partagée le 5 février 2025, l'éditeur a annoncé que les serveurs du jeu seront définitivement fermés à partir du 29 juin 2025. Néanmoins, l'arrêt du titre se fait de manière progressive.

Dans un premier temps, l'opus Re:Verse sera retiré de tous les catalogues sur lesquels il est proposé, et ce à compter du 3 mars 2025. Capcom précise également qu'à partir de cette date, il sera impossible pour les joueurs d'acquérir le contenu proposé en DLC payant. Entre le 3 mars et le 28 juin, les joueurs et joueuses qui le souhaitent pourront continuer de profiter du contenu en jeu. Cependant, le 29 juin 2025, le jeu deviendra officiellement indisponible. De plus, il est précisé que les joueurs ne conserveront rien, y compris les récompenses du Pass Premium.

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Malgré cet échec, Capcom a rappelé que Resident Evil Re:Verse avait été créé à l'origine pour célébrer les 25 ans de la franchise. En cela, il « a admirablement rempli son objectif initial de célébration ». Mais avec un pic de connexions simultanées n'ayant pas dépassé les 2 200 joueurs actifs, le titre était loin d'être un succès critique. Cette décision n'est donc pas surprenante, mais si vous aimez Resident Evil Re:Verse, profitez de son contenu avant sa fermeture définitive.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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