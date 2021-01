Re:Verse : Comment participer à la bêta du multijoueur Resident Evil ?

Jouer à la bêta de Re:Verse sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Le jeudi 28 janvier 2021 de 7 h à 14 h (maintenance des serveurs de 10 h à 11 h).

Le vendredi 29 janvier 2021 de 2 h à 9 h (maintenance des serveurs de 5 h à 6 h).

Le vendredi 29 janvier 2021 de 16 h à 23 h.

Du samedi 30 janvier 2021 à 7 h au dimanche 31 janvier 2021 à 7 h.

Si vous êtes passé à côté de l'information, sachez que Capcom a annoncé un multijoueur pour Resident Evil 8: Village , nommé. Celui-ci est pour le moment composé d'un mode style match à mort, dans lequel les joueurs ont cinq minutes pour engranger le maximum de points en élimant leurs adversaires. Pour le moment, six cartes sont disponibles, issues de lieux iconiques de la franchise. Plusieurs personnages de la saga seront également jouables.Afin d'avoir un premier retour, u. Nous vous expliquons comment faire pour y accéder.Pour cette première période,(accessible via PS5 et Xbox Series). Il suffit de se rendre sur le site officiel et s'inscrire au test pour tenter d'y participer. Les sélections se feront via tirage au sort, sachant que les membres du programme Resident Evil Ambassador avec un rang Argent ou supérieur ont plus de chances d'être sélectionnés.Cette bêta fermée se fera en quatre parties, selon les horaires suivants, et vous avez jusqu'au 25 janvier pour vous inscrire :Il est possible que d'autres phases de bêta aient lieu ces prochaines semaines, en ouvrant par exemple aux joueurs PC, auquel cas cet article sera mis à jour.Pour rappel, Resident Evil Re:Verse arrivera gratuitement avec Resident Evil: Village le 7 mai 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.