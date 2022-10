Resident Evil Re:Verse jouable en accès anticipé

Comment jouer en accès anticipé à Resident Evil Re:Verse ?

Après la licence Silent Hill, qui a révélé cinq projets , une autre licence horrifique a fait parler d'elle, par le biais d'un événement dédié, Resident Evil. L'édition Gold de Village et son DLC ont notamment été mis en avant, tout comme le remake de Resident Evil 4, qui promet d'être magnifique. Mais Capcom a également donné des nouvelles deEn plus d'une feuille de route, promettant un soutien sur le long terme, les développeurs ont indiqué qu'il sera, durant quelques jours, mais pas par n'importe qui.Si vous souhaitez découvrir le jeu multijoueur avant sa sortie finale, vous devrez remplir une condition :. Si tel est le cas, vous n'avez qu'à entrer le code reçu avec la version physique, ou vous rendre sur la plateforme numérique sur laquelle vous avez acheté le jeu,La période d'accès anticipé est relativement courte, et en pleine semaine, étant donné qu'elle s'étale du 24 octobre (4h) au 26 du même mois (8h). Cela vous laisse donc un peu plus de deux jours pour découvrir, qui devrait normalement se faire ce 28 octobre.Notez que le cross-play sera de la partie, tout comme sur la version finale. L'accès anticipé est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Le titre sera gratuit pour les possesseurs de Village, et devrait être payant pour les autres.Dans les semaines et mois qui suivront la sortie, les développeurs proposeront plusieurs mises à jour de contenu, apportant de nouveaux survivants, des cartes et bien plus encore.